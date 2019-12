Gobernadora toma distancia de polémica con celulares de Sánchez y Miranda

La gobernadora Wanda Vázquez anticipó que el Departamento de Justicia llevaría hasta el Tribunal Supremo la disputa sobre la entrega de los celulares del cabildero Elías Sánchez y el publicista Edwin Miranda, quienes participaron del chat de Telegram que encabezaba el pasado gobernador, Ricardo Rosselló.

El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia a los fines de que tanto Sánchez como Miranda debían entregar sus teléfonos móviles a la agencia, que investiga si en dicho chat se pueden identificar elementos de actos criminales.

En su determinación, el Apelativo sentenció que “el foro primario excedió el ámbito de discreción que nuestro ordenamiento le concede al ordenar la entrega de los teléfonos móviles en cuestión bajo apercibimiento de desacato al Departamento de Justicia, en ausencia de una orden de registro y allanamiento que lo justificara”.

Vázquez, quien al momento de comenzarse la investigación se desempeñaba como secretaria de Justicia, dijo que, para evitar cualquier conflicto de interés, la pesquisa se asignó desde un inicio a la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón.

“Yo lo que le puedo decir es que la orden de allanamiento fue realizada de conformidad con la ley. Si (lo contrario) es la percepción del Tribunal Apelativo lo vamos a respetar pero obviamente no estaríamos conformes con la determinación. Entiendo que corresponde a la fiscalía y al Departamento de Justicia determinar el curso a seguir”, sostuvo la mandataria en una conferencia de prensa.

“Entiendo que apelarán esa decisión, que irán en certiorari al Tribunal Supremo para que se examine. De finalmente ser la determinación, que hubo algún error o malentendido en la preparación de esa orden de registro y allanamiento, entiendo que seguirán con las gestiones porque eso es parte de la investigación y es necesario para la fiscalía”, agregó Vázquez.

“A pesar de haber sido pasada secretaria de Justicia yo no quiero influir o de alguna manera dar recomendaciones a la secretaria de Justicia (Dennise Longo). Estoy segura que van a tomar las mejores decisiones”, manifestó la gobernadora.

Por otro lado, la primera ejecutiva rechazó que Sánchez hubiera influido en su decisión de aspirar en las elecciones de 2020. A la gobernadora se le ha vinculado con Sánchez pues la esposa del cabildero, Valerie Rodríguez Erazo, trabajó bajo Vázquez en la Procuradoría de las Mujeres y en el Departamento de Justicia.

“No tiene ninguna relación con mi decisión de ser candidata a la gobernación. De hecho, no he tenido comunicación con el licenciado Elías Sánchez hace varios meses. Así que no entiendo que tenga relación ninguna con el anuncio que hice en día de ayer”, dijo Vázquez, quien más adelante precisó que no se ha comunicado con Sánchez desde antes de asumir la gobernación en agosto.

