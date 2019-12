Restituyen días de vacaciones y enfermedad eliminados por esta administración

La gobernadora Wanda Vázquez firmó hoy el proyecto legislativo que restituye los días de vacaciones y enfermedad que los empleados públicos habían perdido en 2017 mediante la Ley 8 para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el sector gubernamental y la Ley 26 de cumplimiento con el plan fiscal.

Tras convertir la medida en ley, los empleados podrán disfrutar –sin paga– de hasta 30 días de vacaciones al año, y tendrán derecho a 18 días de licencia por enfermedad. La Ley 8 había reducido a 24 y 12 los días por licencias de vacaciones y enfermedad, respectivamente.

Los servidores públicos podrán acumular hasta un máximos de 60 días de vacaciones al finalizar cada año natural.

Según Vázquez, la medida, al no implicar erogación adicional de fondos públicos, no tiene un impacto fiscal directo, por lo que no necesita el visto bueno de la Junta de Control Fiscal (JCF), que hace apenas unas semanas publicó una carta expresando reservas con la restitución de ambas licencias.

“Una de las peticiones que hice fue que (la medida) fuera evaluada por Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). La opinión de Aafaf y la opinión de OGP dice que no impacta el presupuesto. Así que entendemos que no debe haber (objeción). Recordemos que esta medida restablece un derecho que teníamos los servidores públicos en el sentido de que pudiésemos acumular dos días y medio (de vacaciones) y uno y medio de enfermedad cada mes. No es para pagarlo, sino para el disfrute”, argumentó Vázquez, quien estuvo acompañada por los senadores Ángel “Chayanne” Martínez, Luis Berdiel y Carlos Rodríguez Mateo, coautores de la medida.

La gobernadora contrastó el proceso de consideración de esta pieza legislativa con su anuncio, a inicios de noviembre sobre el pago del bono de Navidad a empleados públicos. En el caso del bono navideño, el gobierno alcanzó un acuerdo con la JCF para identificar los fondos.

“En ese caso no había oportunidad para el bono de Navidad. Es diferente porque el bono de Navidad era una cantidad de dinero que se iba a entregar a los empleados públicos. Así que era identificar un fondo, porque no estaba en el presupuesto. Es totalmente distinguible”, subrayó Vázquez.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien también estuvo presente en la actividad protocolaria en el patio interior de La Fortaleza, señaló que, dado que los recaudos del gobierno se han elevado, es momento de restituir los derechos de los empleados en el sector público.

“Cuando aprobamos la esta Ley (8), que ciertamente afectaba a los empleados públicos, nos sentamos con ellos y le dijimos que la situación fiscal de Puerto Rico requería sacrificios de todos. Hemos cumplido estrictamente con los planes fiscales, hemos recuperado la confianza del gobierno federal y hasta de bonistas. Los recaudos han aumentado y eso se debe al sacrificio y esfuerzo de empleados públicos”, sostuvo el líder cameral.

“Ahora que hemos alcanzado niveles de recaudos que no esperábamos nunca alcanzar, que tenemos más de $7,000, $8,000 millones en caja para el pago de la deuda, es momento de hacerle justicia a los empleados públicos restituyéndoles derechos. Vamos a estar revisitando todos los recortes que hemos hecho a los trabajadores públicos y restituir aquellos que se puedan. No podemos seguir haciendo que el trabajador público siga sacrificándose a costa de los grandes intereses que está defendiendo la Junta de Supervisión Fiscal”, agregó Méndez.

La gobernadora Vázquez rechazó que este y otros potenciales ajustes en beneficio de los trabajadores sean producto de la cada vez más cercana contienda eleccionaria.

“Cuando uno restablece derechos a las personas uno no mira colores ni a nadie. Aquí hay empleados públicos de todos los partidos. Estamos mirando a los funcionarios públicos. Es parte de la política pública que hemos establecido, que vamos a tomar decisiones para todos los puertorriqueños”, indicó Vázquez, quien rechazó que haya tomado una decisión acerca de su futuro político y que haya fijado una fecha para anunciar sus intenciones.

