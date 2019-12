Reacciona el PNP y PPD a anuncio de Wanda Vázquez

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez anunció hoy su aspiración a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras el mensaje, varios líderes del PNP y PPD han reaccionado a la decisión de la actual gobernadora.

Charlie Delgado Altieri:

"Siempre ha estado en campaña. No ha dejado de estarlo… en esos 4 meses desde el día 1 cuando tuvo la determinación de si aceptar la gobernación, ha demostrado que esta tendencia a tomar la decisión ya estaba hecha y lo ha demostrado el tiempo. A mí no me sorprende para nada de anunciar hoy su candidatura, era una decisión ya tomada por ella. Ella es parte de la administración de Ricardo Rosselló, le refirieron casos de corrupción y no se atendieron debidamente… terminaron ante las autoridades federales. Es activista del PNP y es una persona que siempre ha andado activa en la política partidista. No tiene nada de malo, lo que tiene es aceptar la realidad y aceptar que es política como lo ha demostrado. Su mayor virtud es que es simpática. No ha tomado postura".

José "Quiquito" Meléndez:

"Bienvenida a la gobernadora Vázquez para que aspire a la gobernación por el PNP. Ella ha podido proyectar calma en momento de muchos problemas. Ella pudo inyectar un poquito de paz al asunto ella tiene que explicar al electorado PNP como en su primera entrevista dijo que la estadidad no era su prioridad".

Eduardo Bhatia:

"Hay que verlo en el contexto democrático. Que haya opciones para el pueblo le damos al bienvenida a su candidatura. Curioso, esta elección dentro del PNP va a ser una carrera entre el secretario de Justicia de Pedro Rosselló y el de Ricardo Rosselló ninguno de los cuales atacó la corrupción. Si algo evidencia es que el tema fundamental en elección 2020 es corrupción si o no. Ambos pudieron… y no lo hicieron. ¿Ha atacado ella la corrupción?, ¿dónde están las investigaciones del chat como parte del mes de julio? , ¿ha habido progreso en esa investigación?. Ella tenía la potestad y ministerialmente el rol de atacar la corrupción y no lo hizo. Cómo espera que el pueblo le de su aval. Todos podemos decir cosas bonitas. PR más que un gobernador está buscando un líder que le de credibilidad a PR y ataque la corrupción que vaya de frente y logre el cambio. A mí me da totalmente igual. Corrupción si o no… es lo mismo para el país. Tuvieron la potestad de atacar la corrupción y no lo hicieron".

Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz:

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP, Thomas Rivera Schatz, reaccionó al anuncio de candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Rivera Schatz le dio la bienvenida a Vázquez a la contienda electoral y que se mantendrá al margen de la primaria por ser el presidente de la colectividad. y expresó que se mantendrá al margen de la primaria por ser el presidente de la colectividad.

Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez:

“Hoy la señora Gobernadora hizo públicas sus intenciones de aspirar a ese cargo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP). Como Vicepresidente de la colectividad y apasionado defensor del ideal estadista le doy la bienvenida a este evento primarista que comenzará en enero. Mi respaldo para la candidatura a la gobernación por mi partido lo tiene Pedro Pierluisi. La estadidad está más cerca que nunca y necesitamos personas comprometidas para lograr esa meta en equipo con la comisionada residente Jenniffer González”.

Lourdes Ramos:

“Yo valoro que la Mujer de un paso al frente por Puerto Rico y no se amilane en incursionar en el debate público ofreciendo sus ideas y sensibilidad. Para mi, la candidatura de Wanda Vázquez es un factor positivo que alienta que más mujeres se integren a la competencia democrática por posiciones políticas. Ya tenemos dos opciones de buen gobierno. Podrían surgir otras antes que termine diciembre porque claramente y sin mayor discusión, las expectativas de triunfo en las elecciones son del PNP”.