Niña "ángel" de la Natividad sacó el dedo del medio en obra escolar

Una pequeña niña "ángel" de la Natividad sorprendió a los presentes en la obra de Navidad que participaba al mostrar su dedo medio.

Según el medio Manchester Evening News, la madre de la menor, Carla Bovingdon afirmó que, la pequeña, Ella Legge pasó al menos 20 minutos de la actuación de media hora saludando con el dedo medio a su madre, el martes.

La madre bromeó diciendo que su hija estaba "completamente ajena" a su error y, a pesar de haberle dicho que bajara el dedo, se vio obligada a dejarla seguir adelante.

"Fue muy divertido porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. A ella le gusta avisarme si está herida, así que básicamente estaba tratando de mostrarme lo que había hecho desde el otro lado. También era la pequeña uña", dijo Bovingdon.

"Luego levantó ambos dedos porque estaba tratando de comparar para ver si ambos estaban lastimados. "Fue casi para la mayoría de los casos, ella estaba allí con su dedo medio hacia arriba. Como no corrí hacia allí, ella lo sostenía como si dijera, '¡mamá, mira!", sostuvo la madre.

"Normalmente es bastante cariñosa y es muy linda. Le gustan los vestidos bonitos. Ser un ángel era perfecto para ella".

Según la madre, quien compartió las fotos en línea, afirma que Ella se sorprendió cuando a más de 7,000 personas les gustó o comentaron la publicación.

"Cuando volvió a actuar, tuve que decir: 'no lo vuelvas a hacer. Fue divertido cuando no te diste cuenta, pero ahora no será divertido, así que no lo vuelvas a hacer", aseguró.

