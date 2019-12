Los "no" de Wanda Vázquez antes de anunciar su candidatura a la gobernación

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, finalmente anunció que aspirará a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2020.

Sin embargo, antes de hacer el anuncio, la primera ejecutiva se expresó en varias ocasiones sobre si aspiraría a un puesto electivo en los próximos comicios electorales. En algunas ocasiones dijo que sí y en otras que no.

En su primer día al mando del país: 7 de agosto de 2019 a través de un mensaje televisivo Wanda Vázquez aseguró que no era una figura política y que daba el paso para gobernar al país sin aspiraciones políticas.

"Asumo el cargo de Gobernadora, con la certeza de que la historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna, pero con el firme deseo de cumplir a cabalidad con el Pueblo. Soy jurista, nunca he aspirado a un cargo político. He sido siempre una servidora pública, que por 32 años he respondido a mi deber, con un compromiso inquebrantable con la justicia. Por eso, ante este enorme desafío y con Dios por delante, doy un paso al frente sin ningún otro interés que no sea servirle al pueblo como lo he hecho toda mi vida. Acepto el deber, con el mas alto sentido de responsabilidad y conciencia social", expresó la gobernadora en sus primeras expresiones al país.

El 7 de noviembre de 2019, a través de una entrevista radial, al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, la gobernadora dejó la puerta abierta a una aspiración a la gobernación indicando que no podía decir lo que pasaría en el futuro.

"No puedo decir qué va a pasar el año que viene, mi compromiso fue año y medio. Estoy dando mi mayor esfuerzo para que todos aquellos esfuerzos, aquellos proyectos yo quisiera terminarlos", expresó.

14 de noviembre de 2019: Meses después y a días del comienzo para la radicación de candidaturas, ante preguntas de la prensa, la primera ejecutiva aseguró que estaría al poder hasta finales del 2020 y que no estaría aspirando a la gobernación.

Se le preguntó: ¿Se mantiene firme en que no va a correr para la gobernación?

“Me mantengo firme, esa es mi determinación con el pueblo de Puerto Rico, hasta el año que viene”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Sin embargo, días después de estas expresiones, el 25 de noviembre de 2019, la gobernadora no descartó una aspiración a la gobernación en el 2020.

“Las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie, al pueblo hay que escucharlo”, expuso la primera ejecutiva a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa sobre la otorgación de permisos.

Finalmente, hoy 16 de diciembre de 2019, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que estará aspirando a la gobernación, lo que la enfrentaría en primarias al excomisionado residente, Pedro Pierluisi.

