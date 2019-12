Jenniffer González y 'Johnny' Méndez mantienen su endoso a Pierluisi

La comisionada residente Jenniffer González mantuvo hoy su apoyo a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) pese al anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez de aspirar al cargo para las elecciones de 2020.

"El PNP ha sido un partido de primarias. Esto no es nuevo. Le doy la bienvenida a la gobernadora. Tengo una excelente relación con ella. Hemos podido adelantar mucho para Puerto Rico", señaló la funcionaria en entrevista telefónica con Metro.

Asimismo, indicó que continuará apoyando a Pierluisi para que represente a la colectividad en los comicios generales de 2020.

"Hice un compromiso y respaldo al licenciado Pierluisi, pero eso no va a quitar que como buenos progresistas trabajemos y yo voy a seguir trabajando de la mano con ella los asuntos importantes para Puerto Rico", comentó.

La comisionada residenta, a su vez, confesó que por un lado le sorprendió conocer la aspiración de la gobernadora debido a declaraciones previas que apuntaban a que no se lanzaría a un cargo público.

"Sí y no [me sorprende]. Sí, porque había dicho que no lo iba a hacer cuando asumió la gobernación. Pero, por otro lado, en las ultimas semanas había estado hablando de que ponderaba, lo que tiene perfecto derecho. Creo que era evidente que esto iba a ocurrir", subrayó.

Por su parte, el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez, coincidió con González y mantuvo su respaldo a la candidatura de Pierluisi. Sin embargo, le dio la bienvenida al proceso primarista de la colectividad.

“Mi respaldo para la candidatura a la gobernación por mi partido lo tiene Pedro Pierluisi. La estadidad está más cerca que nunca y necesitamos personas comprometidas para lograr esa meta en equipo con la comisionada residente Jenniffer González”, dijo mediante declaraciones escritas.

Tras varias semanas de especulación, Vázquez oficializó hoy su candidatura a la gobernación luego de publicar un vídeo en la plataforma de YouTube. La gobernadora llegó a La Fortaleza luego de que el entonces gobernador Ricardo Rosselló renunciara a su cargo el pasado 2 de agosto tras semanas de protestas por la revelación del controversial chat de Telegram. En este intercambio de mensajes —entre Rosselló, sus principales asesores y dos entes privados— se discutieron asuntos de materia privilegiada del gobierno, burlas a las muertes provocadas del huracán María, comentarios homofóbicos y machistas, planificación para entorpecer labores de funcionarios y sobre cómo destituir a una funcionaria por estar casada con el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.