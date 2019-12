Cristina Fernández asegura que Néstor Kirchner se le "presentó" en una mariposa

En medio de una acto del intendente de La Matanza, la recién asumida vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández, aseguró que una mariposa la acompañó desde su llegada a ese lugar. "Sentí que en esa mariposa él (Néstor Kirchner) también me estaba acompañando”, dijo.

“Cuando ingresaba una mariposa, la única que vimos, venía volando como rodeándome. Me acompañó hasta el asiento. Después, no me había dado cuenta de que era el día de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que yo creo mucho en las señales; no creo que las cosas que pasan no tengan que ver, siempre todo tiene que ver con todo. Siento que cuando estoy aquí en La Matanza esa mariposa. ¿Saben cómo es la leyenda de las mariposas? Dicen que en cada mariposa anida el espíritu de un combatiente, de un guerrero que vuelve hecho mariposa. Entrando en La Matanza, el lugar al que a él le encantaba venir (a Néstor Kirchner) (…) sentí que en esa mariposa él también me estaba acompañando”, dijo Fernández.

En el acto de asunción de Espinoza en La Matanza, Cristina Fernández de Kirchner dijo que una mariposa era Kirchner, como cuando Maduro dijo que un pajarito era Chávez.

De inmediato hizo recordar el episodio del que fue protagonista Nicolás Maduro, cuando aseguró que Hugo Chávez se le había presentado como "un pajarito".