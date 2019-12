Edward O'Neill: "Esta es mi candidatura, no la ningún miembro de mi familia"

El aspirante a la alcaldía de Guaynabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Edward O’Neill Rosa se expresó el sábado sobre la controversia por su candidatura.

Luego que el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, reaccionara a la candidatura para la alcaldía del hijo del exalcalde del municipio Héctor O'Neill y la calificara como "bochornosa", Edward O'Neill reaccionó

“Como ha sido divulgado en los medios noticiosos, radiqué mi candidatura a la alcaldía de Guaynabo. Sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme como lo han hecho con toda la familia O’Neill, que es grande y diversa", expresó el aspirante, asegurando que la reacción que ha provocado su aspiración a la alcaldía es una de "desesperación".

O'Neill, quien lleva trabajando 22 años en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aseguró que a pesar de no negar aspirar a ser "tan buen alcalde" como Santos Rivera Pérez, Alejandro “Junior” Cruz y Héctor O’Neill y que tampoco niega ser hijo del exalcalde que fue hallado culpable de cometer actos de acoso sexual contra una exempleada del Municipio de Guaynabo, su candidatura no debe verse ligada a ningún miembro de su familia.

"Nunca he sido empleado municipal, nunca he ocupado un cargo electivo. Nunca fui candidato a nada, pero doy servicio a los residentes de Guaynabo todos los días. Trabajo en todo Guaynabo y conozco a su gente, sus problemas y aspiraciones. No he ocupado posiciones políticas ni aspirado a cargos electivos, pero en este momento histórico esa es una ventaja", expresó O'Neill Rosa.

Mientras aclaró que no tiene experiencia en la política, pidió que "no esperen que sea fogoso y ataque y contraataque campañas de lodo, porque mi energía se concentrará en devolver a Guaynabo a su sitial. No esperen de mí que discrimine pues llevo 22 años sirviendo a todos por igual".

“Los residentes de Guaynabo han podido comprobar la obra de grandes alcaldes del pasado con el deterioro actual y quien deje los prejuicios a un lado tiene que aceptar la gran diferencia. La parálisis actual se ve y se sufre y yo quiero regresar a Guaynabo a la cima del desarrollo”, aseguró el aspirante en declaraciones escritas.

Cuando se dio a conocer la radicación de su candidatura, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, expresó que esperaba que el hijo del exalcalde Héctor O’Neill García pidiera perdón por las acciones de su padre y su hermano, Héctor “Cano” O’Neill Rosa, que han provocado que el Ayuntamiento haya sido demandado en el Tribunal federal y en las cortes estatales.