Sorprendida Mayita Meléndez con informe de la Contralora sobre nombramientos en su municipio

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, se mostró sorprendida tras la publicación de una investigación iniciada por la Oficina del Contralor relacionada a nombramientos de varios directores en función.

“Me sorprende la divulgación pública del informe de la Contraloría sin siquiera habernos dado la oportunidad de responder el mismo. Nuestros abogados se encargarán de trabajar con el asunto. Y no descartamos acudir al tribunal para denunciar la actuación anti jurídica de la que hemos sido objeto”, indicó Meléndez Altieri a través de un comunicado de prensa.

La Contraloría de Puerto Rico publicó el viernes, el resultado de una querella sobre supuestas irregularidades relacionadas con el nombramiento de ocho funcionarios en el Municipio de Ponce.

La investigación revela que el Municipio de Ponce pagó 174,723 dólares a ocho funcionarios cuyos nombramientos no fueron remitidos a la consideración de la Legislatura Municipal no más tarde de 90 días desde su nombramiento, según dispone el Artículo 6.002(a) de la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos. Esta ley establece que, si el alcalde no somete el nombramiento en el término establecido, el funcionario cesará inmediatamente en el cargo.

Los nombramientos investigados, se remitieron a la Legislatura Municipal para su confirmación entre 3 y 12 meses con posterioridad al mandato de ley. Estos nombramientos corresponden a la dirección de Finanzas y Presupuesto, Ingeniería, Ordenación Territorial, Fomento Turístico, Industrial y Económico, Servicios Legales y Oficina de Permisos. Además, incluye al Comisionado de la Policía Municipal y al Gerente de Asuntos Administrativos Internos.

La investigación de la Oficina del Contralor concluye que los nombramientos son nulos a partir de la fecha en que debieron cesar en sus puestos. Además, recomienda que se deben cesar de inmediato los ocho puestos, ordenar una acción de recobro de los salarios devengados y que se cumpla con las recomendaciones de esta investigación.