Miembro del PNP da el salto al PPD y apoya a alcaldesa

La alcaldesa popular de Salinas, Karilyn Bonilla Colón anunció ayer jueves su radicación a la reelección.

Durante el evento, el legislador municipal Carlos Colón Beltrán electo en el 2016 bajo la papeleta del Partido Nuevo Progresista (PNP), hizo su ingreso al Partido Popular Democrático (PPD) y endosó a la alcaldesa Bonilla Colón.

“Le damos la bienvenida a Carlos Colón Beltrán a la casa grande de todos los puertorriqueños y agradecemos su compromiso con su pueblo. Hoy es un día especial para mí, para mi familia, para el Partido Popular Democrático, pero sobre todo para el pueblo de Salinas. Es un día donde reafirmo el compromiso que tengo con todos ustedes y con todos nuestros compueblanos. Hace siete años atrás, tuve el favor del electorado de mi querido pueblo de Salinas. Me dieron su voto de confianza para sacar a Salinas hacia adelante. Los que me conocen saben, que una de mis grandes pasiones es el servicio público, y gracias a muchas personas que confiaron en mi, a lo largo de mi vida profesional he podido desempeñarme en diferentes posiciones públicas, incluyendo dirigir una de las agencias de seguridad más importantes en PR, e incluso trabajar como Subsecretaria del PPD, en uno de los momentos mas difíciles para nuestra colectividad”, expresó la alcaldesa en su mensaje.

Bonilla Colón, quien fue directora de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD, ahora Negociado), hizo un repaso de su labor en la alcaldía.

“Los primeros 4 años fueron arduos, de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificios. Tuvimos que decretar una emergencia fiscal para lograr enderezar las finanzas y poner a Salinas en la ruta del éxito. Tal y como lo prometí, logramos realizar una gran obra social en beneficio de todos. Con mucho sacrificio, hoy podemos decir, que le hemos dado estabilidad fiscal al municipio, eliminando el déficit heredado de $9 millones, pagándole a suplidores, contratistas, las demandas, y servicios que se debían, sin despedir un solo empleado municipal”, expresó.

La alcaldesa aseguró que la incidencia criminal en Salinas se ha reducido dramáticamente, en más de un 70%, gracias en parte por la labor adiestramiento y equipo adecuado a la policía municipal y destacó la labor social con los residentes que han vivido por décadas en solares municipales, sin ser dueños de su parcela. Ejemplo de ello es la Comunidad Playa, donde entregaron títulos de propiedad, así como en el Casco Urbano, Villa Cofresíِ, y el Coquí.

“Nuestro estilo de gobernar trasciende líneas políticas, por eso ganamos con más del 70% de los votos y fui la única alcaldesa en todo Puerto Rico que aumentó la cantidad de votos en comparación con el cuatrienio anterior. Esa dinámica de trabajar para todos, sin colores, se mantendrá para beneficio de Salinas y su gente”, finalizó la alcaldesa.