Gobernadora reacciona a pasquines en contra de su campaña

La gobernadora Wanda Vázquez Garced reaccionó a los nuevos pasquines que amanecieron hoy en la zona de Miramar en San Juan, atacando a su persona y en contra de su posible candidatura en las elecciones del 2020.

“Muy lamentable, tuve la oportunidad de ver las fotos, y es muy lamentable que se ataquen a las mujeres que trabajan muy duro por echar a Puerto Rico hacia adelante. Cuando no se tiene fundamentos, cuando no se tienen razones se ataca a las familias, a las amistades; y ustedes todos conocen a Migdalia Rivera saben que ella es una excelente comunicadora que no tiene nada que ver con política, así que alguien tiene algún temor o preocupación que no debieron haber atacado a ninguna persona. Yo he dicho que aquí no vamos a volver a los estilos del pasado", expresó Vázquez Garced a Foro Noticioso.

"Nosotros nos vamos a concentrar en el trabajo, en la gobernación”, sostuvo la mandataria.

Vázquez Garced aseguró que "el pueblo no quiere ver esas peleas de la gente que no tienen nada bueno que aportar".

En los mismos se incluye a la asesora de comunicaciones de La Fortaleza, Migdalia Rivera.