Contralora inicia auditoría sobre guaguas de Rosselló

Mientras continúa la pugna por el alquiler de guaguas por parte del comité de campaña de Ricardo Rosselló, la Oficina de la Contralora comenzó ayer una nueva auditoría que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez.

Así lo confirmó la portavoz de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, quien también indicó que ya la agencia fiscalizadora ha solicitado información y documentos sobre el alquiler de estos vehículos.

El miércoles, el contralor electoral, Walter Vélez, ordenó al comité de campaña de Rosselló devolver $525,000 al Departamento de Hacienda por utilizar fondos públicos para pagar los vehículos que, primero, correspondían a la campaña, y luego fueron usados como vehículos oficiales sin que mediase un contrato como exige la ley. La contralora denunció que le escondieron esos vehículos y las facturas de alquiler.

Villafañe niega responsabilidad

El hoy senador William Villafañe —exsecretario de la Gobernación a inicios del cuatrienio de Rosselló— negó ayer que fuera responsable de la transacción en la cual no se suscribió un contrato para el alquiler de las guaguas. “Este servidor no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso. No es justo que tenga que venir yo a hablar por terceros información que no es de mi conocimiento”, declaró Villafañe, quien no obstante confesó que se le informó que las guaguas utilizadas en la campaña serían usadas como vehículos oficiales. Sin embargo, no recordó quién se lo notificó. Tampoco pudo precisar cuántos vehículos pertenecían a dicha flota. Indicó que les corresponde hablar a las personas que hicieron las facturas. Justificó la ausencia de un contrato y especuló que pudo haber mediado una “orden de compra”, pese a que se trató de un alquiler. “Al no haber contrato, la Secretaría de la Gobernación no tenía conocimiento de la transacción”, alegó.

“Vamos a hablar claro. No me levantó sospecha. Estamos hablando de que, en todo momento, se me hace una representación de que eso está conforme a la ley. Y uno presume eso”, sostuvo el abogado a preguntas de la prensa a su salida de una reunión con la gobernadora. Villafañe reconoció, incluso, que con toda probabilidad tuvo una de esas guaguas asignadas para su transportación.

Justicia desconoce cuándo investigará

La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo, dijo que aún evalúa si debe iniciar una investigación sobre la controversia. Alegó que, al momento, no había conversado con la gobernadora Wanda Vázquez sobre las irregularidades señaladas por la Oficina de la Contralora y la Oficina del Contralor Electoral. “Estamos en el proceso de evaluar lo propio, pero no se ha decidido”, sostuvo.

Para la precandidata popular a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, hay una intención del Gobierno de darle largas al asunto y que la gente se olvide, pero enfatizó que si el comité de campaña devuelve el dinero no lo exime de rendir cuentas en términos legales.