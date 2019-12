Villafañe dice que no le levantó sospecha alquiler de guaguas de Rosselló

El senador y ex secretario de la gobernación William Villafañe aseguró hoy que no le levantó sospechas el alquiler de vehículos que realizó el comité de campaña del entonces gobernador Ricardo Rosselló y que luego se utilizaron como vehículos oficiales en La Fortaleza.

Según informó la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina de la Contralora, los vehículos utilizados fueron pagados con fondos públicos pese a que no se suscribió un contrato.

"Vamos a hablar claro. No me levantó sospecha. Estamos hablando de que en todo momento se me hace una representación de que eso está conforme a la ley. Y uno presume eso", sostuvo Villafañe.

De esta manera, el ahora senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) se distanció de las irregularidades señaladas por ambas agencias fiscalizadoras durante esta semana. Incluso, Walter Vélez, Contralor Electoral, emitió una determinación que el comité de campaña de Rosselló deberá devolver $525,000 al Departamento de Hacienda.

"Este servidor no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso…Estando aquí [como secretario de la gobernación] no era mi responsabilidad", comentó Villafañe. Asimismo, aseguró que no existe ilegalidad en que se haya cambiado el uso de los vehículos ya que inicialmente se utilizaron para la campaña electoral de Rosselló y luego como vehículos oficiales.

A pesar de que para contratar con el gobierno se requiere un acuerdo por escrito y sometido a la Oficina del Contralor, Villafañe justificó la ausencia de un contrato la transacción debido a que el defecto se puede subsanar mediante una orden de compras.

