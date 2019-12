The Mall Of San Juan anuncia horario extendido durante el periodo navideño

Durante el periodo navideño 'The Mall Of San Juan' tendrá horario extendido y actividades para el disfrute de sus visitantes que decidan hacer sus compras durante estos días.

El centro comercial anunció que tendrá el siguiente horario extendido durante el periodo navideño: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., domingo 15 de diciembre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., el domingo 22 de diciembre de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y martes 24 de diciembre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El centro comercial estará cerrado los días 25 de diciembre, 1ro y 6 de enero de 2020. Para más detalles, horarios, promociones y eventos especiales, visite: www.themallofsanjuan.com.

The Mall of San Juan tendrá una variedad de eventos para el disfrute de toda la familia, según indicó Marnie Marquina, directora de auspicios y mercadeo del centro comercial.

"En The Mall of San Juan le abrimos nuestras puertas a todas las familias puertorriqueñas para que disfruten de nuestros eventos navideños mientras llevan a cabo sus compras y degustan de nuestra gran variedad gastronómica, incluyendo los nuevos Metropol Restaurant & Bar y Tijuana’s Bar & Grill, en un ambiente seguro y familiar", comentó Marquina.

Los niños podrán seguir disfrutando de Santa’s Academy, una experiencia única e interactiva digital que permitirá a cada niño participante convertirse en integrante de la tripulación de vuelo de Santa y ayudarle a completar la importante misión de entregar los juguetes alrededor del mundo la noche de Navidad. La Academia de vuelo de Santa's es gratuita y estará abierta en The Mall of San Juan hasta el martes, 24 de diciembre.

La tradición de los Tres Reyes Magos es ya parte integral de la celebración navideña en The Mall of San Juan.

“Estaremos celebrando la llegada de los Tres Reyes Magos el jueves, 26 de diciembre desde las 10:00 a.m. para que todas las familias que visiten el centro comercial puedan tomarse fotos con los Tres Reyes Magos”, señaló Marquina. Los Reyes Magos estarán en The Mall of San Juan hasta el domingo, 5 de enero de 2020.

Para celebrar la despedida de año en grande, The Mall of San Juan despedirá el 2019 con la presentación del Grupo NG2, el martes, 31 de diciembre, desde las 11:00a.m. en Uforia Lounge, localizado en el Tercer Nivel del centro comercial. Además, como es ya costumbre todos los viernes, a las 7:00pm habrá música en vivo en el Uforia Lounge.