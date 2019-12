"The Game Awards": Sigue la transmisión en vivo y conoce al videojuego del año

Los fanáticos de los videojuegos estamos de fiesta. Es que esta noche se entregan "The Game Awards" la premiación más importante del mundo de los videojuegos. En total son 28 categorías que van desde la "mejor dirección de arte", "mejor equipo esports", "mejor videojuego familiar", entre otros. Hasta llegar a la categoría más esperada: el GOTY, "Game of the Year", el juego del año. Los nominados en esta categoría para el 2019 son "Control", "Death Stranding", "Super Smash Bros. Ultimate", "Resident Evil 2", "Sekiro: Shadows Die Twice" y "The Outer Worlds".

¿Sabes como se definen a los ganadores? En "The Game Awards" hay un jurado compuesto con distintos actores de este mundillo: desde directores de productoras de videojuegos, hasta influenciados y prensa. Ellos definen el 90% de la votación, el otro 10% se otorga por el voto ciudadano. Se podía votar por los favoritos de cada categoría en el sitio oficial del evento. Desde las 22:30 horas no te pierdas este gran evento de los videojuegos a través de Publimetro.

