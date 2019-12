Racismo boricua manifestado en Miss Universe llega a discutirse en medios US

El pasado domingo, Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi se coronó como la nueva Miss Universe en Atlanta, Georgia, quedando primera finalista la representante de Puerto Rico, Madison Anderson.

Tunzi es la primera mujer negra en convertirse en Miss Universo desde que Leila Lopes ganó como Miss Angola en 2011.

Tras el resultado, han circulado a través de las redes sociales comentarios de puertorriqueños los cuales se han catalogado de "racista", tema que ahora se discute en medios de Estados Unidos.

"¿Puerto Rico es "racista"?", así comienza leyendo el titular del Orlando Sentinel, que discute el racismo boricua manifestado en Miss Universe.

Además reseñan comentarios de boricuas plasmado en las redes sociales como el de Adelaide Liverpool Castro quien celebró que este es el "año para los negros". :"Es hora de que las chicas [como yo] se identifiquen con … no lo tenía ", publicó en sus redes sociales.

Asimismo mencionan que "mientras muchos en Puerto Rico como Liverpool Castro estaban felices de que una mujer negra de pelo corto ganara Miss Universo, otros tomaron las redes sociales para burlarse de Tunzi o hacer comentarios que fueron calificados como discriminatorios y racistas. Mensajes como "No puedo creer que la mujer negra ganó", "Parece un mono", abarrotando las redes sociales.

El diario en Orlando, aseguró que "muchos terminaron eliminando sus publicaciones críticas, aunque las capturas de pantalla permanecen, y dijeron que simplemente estaban "enojados porque nuestra [candidata] perdió", en referencia a Anderson Berríos, la Miss Puerto Rico blanca y rubia que terminó como subcampeona de Tunzi".

También el medio destaca la publicación que involucró a "un funcionario del Departamento de Educación de Puerto Rico, que utilizó las redes sociales para criticar a la nueva Miss Universo. El comentario del funcionario, recogido por los medios locales, declaró: "… la prima de Shaka Zulu responde bien", refiriéndose a un líder militar sudafricano del siglo XIX. Esto provocó una investigación por parte del secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández quien fue a Twitter el lunes para informar el proceso en curso contra el funcionario, identificado como José Pastrana. "Las expresiones realizadas a través de las redes sociales personales y después del horario laboral del empleado José Pastrana no representan en absoluto los valores y principios que inculcamos a través de @EDUCACIONPR", dijo Hernández. “Alentamos la inclusión, la tolerancia y la diversidad. Inmediatamente iniciaremos una investigación sobre el incidente y las posibles fallas de este funcionario".

Además menciona a "Con-Sentinmiento, una plataforma cuya misión es utilizar las redes sociales para educar y generar debates políticos, sociales y económicos a partir de una base feminista interseccional y antipatriarcal, para publicar un video criticando el racismo en Puerto Rico. El video se ha vuelto viral. “Después del concurso Miss Universo pudimos ver lo que ya sabíamos. Puerto Rico es un país muy racista ”, comienza el video".

La opinión de un abogado boricua, José Rodríguez Irrizary "que siempre se ha destacado por luchar por causas justas e iguales en la isla", también fue reseñada en el artículo.

El rechazo a la Miss Puerto Rico cuando ganó el certamen local también fue mencionado. "A pesar de ser blanco, Anderson Berríos enfrentó otro tipo de discriminación en la isla. No por el color de su piel, sino por el lugar donde nació y se crió y su acento al hablar en español. Se enfrentó a las críticas de quienes dijeron que no era lo suficientemente puertorriqueña, que "no representa a la isla" y que simplemente no era digna de competir bajo la bandera de Puerto Rico", lee la publicación.