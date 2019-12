Greta Thunberg cambia su biografía de Twitter en 'trolleo' a Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera contra la joven sueca Greta Thunberg quien fue nombrada 'Persona del año' por la revista TIME, esta se tomó las críticas de la mejor manera actualizando su biografía de la red social Twitter.

"Una adolescente trabajando con su control de ira. Relajada viendo una película pasada de moda con un amigo", es la nueva biografía de Thunberg en Twitter.

Esto en referencia al tuit donde el presidente Trump le pide a la joven de 16 años que "se relaje" y "trabaje con su control de ira y vea una película junto a un amigo".

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019