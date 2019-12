En manos del electorado popular la candidatura de Acevedo Vilá, según Carmen Yulín Cruz

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no especificó si endosará a Aníbal Acevedo Vilá a la candidatura de la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD). Sin embargo, indicó que más adelante podría manifestar si favorecerá o no su aspiración al cargo, pero señaló que le tocará al electorado popular si escoge o no al exgobernador de la isla.

El regreso de Acevedo Vilá a la escenario político provocó múltiples reacciones entre los precandidatos a la gobernación por la colectividad. De los cuatro candidatos primaristas, solo el senador Eduardo Bhatia no ha emitido comentarios sobre la candidatura del ex comisionado residente. El alcalde de Isabela, Carlos 'Charlie' Delgado —quien también es precandidato— es el único que se opuso a la aspiración de Acevedo Vilá.

"Voy a emitir un voto y en este momento mi observación es que el pueblo popular decidirá. No descarto que más adelante me exprese sobre el tema", sostuvo la también aspirante a la gobernación por el PPD.

Asimismo, destacó las cualidades de Acevedo Vilá para aspirar a la comisaría residente y lo describió como un "gran estratega político". Reiteró, además, que las acusaciones que enfrentó se trataron de un intento de las autoridades federales por alterar el resultado de las elecciones de 2008.

"Fui una de las personas que apoyé que corriera como gobernador aun sabiendo que probablemente iba a perder porque reconocía y reconozco su valentía. Reconocía y reconozco que fue un caso burdo de las autoridades federales de tratar de imponer el resultado de unas elecciones en Puerto Rico", subrayó.

Cruz también comentó que Acevedo Vilá se reunió con ella para informarle que interesaba aspirar al cargo de comisionado residente, pero que no buscaba su apoyo ya que el "pueblo popular debe decidir".

Al momento, Acevedo Vilá podría enfrentar una contienda primarista ya que el senador José Nadal Power y el licenciado Juan Carlos Albors anunciaron su intención de aspirar al cargo de comisionado residente.