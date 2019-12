Greta Thunberg es la persona del año 2019 de la revista TIME

La joven de 16 años quien ha alzado su voz sobre el cambio climático ante los líderes del mundo, Greta Thunberg, fue nombrada por la revista TIME con la 'persona del año 2019'.

A su corta edad, Thunberg de Suecia comenzó su lucha por crear conciencia sobre el ambiente realizando manifestaciones en su escuela hasta convertirse en una de las voces más notables contra el cambio climático en el mundo.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

— TIME (@TIME) December 11, 2019