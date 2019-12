Fortaleza solicitó información sobre contrato de AEE a Triple S

La gobernadora Wanda Vázquez aseguró que “no hubo ninguna situación que siembre dudas con el procedimiento” que siguió la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para otorgar un contrato de $42 millones a la aseguradora Triple S para la cubierta de salud de sus empleados.

La cuantía del contrato otorgado a Triple S fue de $5 millones más que la oferta que presentó el licitador que llegó en la segunda posición del proceso de subasta.

“En nuestra administración hemos querido que haya competencia. Que todo el mundo venga y ponga las condiciones que le ofrecen al gobierno. Aquí hubo un proceso de competencia. En 2015 la AEE pagaba $95 millones en plan médico. Hay un ahorro extraordinario en menos de cuatro años”, sostuvo Vázquez.

La gobernadora justificó que la AEE no seleccionara la oferta más económica, lo cual ha ocurrido en las últimas dos ocasiones que ha abierto un proceso de licitación para la cubierta médica.

En 2018, la corporación pública también seleccionó a Triple S, que cotizó por $3.9 millones más que la empresa que finalizó en la segunda posición.

“Los empleados de la AEE, particularmente los celadores y el personal que trabaja en la calle, son empleados de altísimo riesgo, donde los daños y perjuicios a su salud e integridad física requieren una cubierta de salud especial. No es lo mismo un celador que trepa a un poste y puede sufrir una caída o descarga eléctrica que a los que nos da cualquier otra enfermedad que necesitamos un plan médico”, indicó la primera ejecutiva.

“Tengo que velar por que la AEE busque un plan médico que le garantice a esos empleados un plan médico adecuado. En ese sentido, si no hay un planteamiento de que ese proceso de competencia fue irregular, se cumplió con la ley (y) entiendo que no habría ninguna otra consideración”, agregó Vázquez.

El representante popular Jesús Manuel Ortiz ha solicitado que La Fortaleza investigue los contratos de la AEE a Triple S, compañía para la cual cabildeó Elías Sánchez cuando se convirtió en una de las cinco aseguradoras que administran Vital, la cubierta médica gubernamental.

La gobernadora reconoció que no tiene “constancia” de que el proceso que siguió la AEE haya estado libre de irregularidades.

“Nosotros no participamos (del proceso). A través de la secretaria de la Gobernación (Zoé Laboy) hemos solicitado la información. La información que tenemos hasta el momento es que no hubo ninguna situación que siembre dudas en el procedimiento. Si de hoy en adelante de ese proceso de análisis hubiese dudas con procedimiento se podría solicitar que se haga una reevaluación de esa contratación, siempre y cuando no se perjudiquen los empleados, particularmente los celadores”, expresó Vázquez.