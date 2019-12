Rubén Sánchez molesto con nominado a secretario de Asuntos Públicos por dejarlo plantado

El periodista Rubén Sánchez arremetió contra el licenciado José Sánchez Acosta, nominado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para la posición de secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza ya que este lo dejó plantado para una entrevista que tenían pautada para esta mañana en el programa mañanero 'Temprano en la mañana" de WKAQ.

Sánchez indicó que el licenciado Sánchez Acosta le envió un mensaje de texto donde le indicó que no estaría presente en la entrevista pautada para hoy.

"José Sánchez se supone que estuviera hoy aquí a esta hora y ayer envió una comunicación extraña al filo de las 8 de la noche, sin una razón meritoria o una excusa justificada haciendo saber que no venía, ante una audiencia como la de WKAQ que es un privilegio tener una entrevista aquí por la cantidad de gente que te puede escuchar, que puede no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero te escucha", expresó Rubén Sánchez.

WKAQ Temprano en la Mañana Posted by WKAQ 580 on Tuesday, December 10, 2019

El periodista catalogó como "puente roto" al nominado para la posición en Fortaleza, haciendo referencia a sus expresiones de crear puentes de comunicación en el gobierno.

"Este es el primer puente roto de José Sánchez Acosta, este que va atender puentes, es puente roto, por lo menos aquí en este horario, no vuelve José Sánchez Acosta. Esto no fue ni debut ni despedida, no me agradan los irresponsables. Si el secretario de Asuntos Públicos que acaba de nombrar Wanda Vázquez es un irresponsable que no cuente con este foro para difundir u establecimiento de puentes, Gracias por nada puente roto", añadió el presentador.

Luego de la descarga del periodista, este indicó que recibió un mensaje por parte de Sánchez Acosta en el cual lamentaba las expresiones vertidas en el programa y le aseguró que pronto se enteraría de la razón por la cual no estuvo en la entrevista.