Carmen Yulín solicita a la gobernadora paralice proceso de privatización de los puertos

Tras sostener una reunión en Miami con la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez que paralice el proceso de privatización de los puertos.

“Gobernadora haga lo correcto para todo Puerto Rico, no lo correcto para algunos inversionistas. La privatización es un golpe mortal para nuestros pequeños comerciantes, para los hoteles, para los excursionistas, los taxistas y para nuestra gente. Privatizar los puertos es darle la llave de nuestro país a un tercero, que no puede prometer nada porque no es dueño de cruceros”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.

Cruz Soto se reunió con los oficiales de la FCCA para conocer, de primera mano, la posición de las compañías de crucero sobre la posible privatización del puerto de San Juan y los pasos que estas tomarían de materializarse la intención del gobierno.

En la reunión estuvieron presentes la presidenta y el vicepresidente de la FCCA, Michele Paige y Adam Ceserano, respectivamente, el vicepresidente de Royal Caribbean, Adam Goldstein; el presidente de Bahamas Paradise Cruise Line, Kevin Sheehan; el presidente de Carnival Corporation & plc., Micky Arison; el presidente y CEO de Disney Cruise Line, Jeff Vahle; el presidente y CEO de Norweigian Cruise Line Holdings Ltd., Frank Del Río; el presidente y CEO de Regent Seven Seas Cruises, Jason Montague; y el presidente y CEO de Virgin Voyages, Tom McAlpin.

“El gobierno central ha iniciado el proceso de privatización del puerto de San Juan sin tomar en cuenta el efecto que esto tendrá sobre los comercios del Viejo San Juan y sobre el turismo en general en Puerto Rico. Tampoco han tomado con seriedad la posición de las compañías de cruceros que han apoyado a Puerto Rico. Por ejemplo, Royal Caribbean ha invertido alrededor de 60 millones de dólares en construcción relacionada a los Muelles 1 y 2”, expresó.

Por otro lado, Carmen Yulín reiteró su oposición a la privatización del Puerto de San Juan, más aún cuando no se tiene información sobre el proceso.

