Popular estrena espacio bancario a The Mall of San Juan

Popular anunció la apertura de su nuevo espacio de servicio o Hub Digital en el Mall of San Juan.

Diseñado con un estilo moderno, este espacio toma en cuenta las nuevas tendencias de oficinas bancarias a nivel mundial, dirigidas al uso de internet, los canales de autoservicio y una atención más personalizada a través de consultores especializados.

El Hub Digital contará con consultores bancarios que ofrecerán asesoría sobre la banca digital de Popular, servicios y aperturas de cuentas de individuo y comerciales, entre otros.

Además, tendrá cajeros automáticos (smart ATM’s) con pantalla “touch screen” donde los clientes podrán realizar depósitos, pagos, retiros y como elemento innovador, estos cajeros ofrecerán la opción de retirar billetes de $1 y de $5.

Canales digitales

“Una de las metas de Popular es promover entre sus clientes el uso de canales digitales por la accesibilidad y rapidez que brindan, y esos esfuerzos han rendido frutos. Por mencionar un ejemplo, funcionalidades como Depósito Fácil, cuyo objetivo es ofrecerle al cliente más opciones para depositar, actualmente procesa sobre 700 mil transacciones mensuales. Esto, sin contar las transacciones que se realizan en canales como Mi Banco Móvil que tiene 900 mil usuarios lo que hace más que justificado este nuevo modelo de servicio en The Mall of San Juan”, indicó Vivien Montañez, primera vicepresidenta de Administración de Banca Individual de Popular.

“Esta plataforma de servicio se enfoca en dos de nuestros pilares, innovación y servicio al cliente, en donde se busca proveer una experiencia transaccional que facilite y agilice los servicios que reciben nuestros clientes”, culminó Montañez.

El Hub Digital está localizado en lado norte al lado del Restaurante Metropol, y ofrecerá servicios de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y en horario temporero durante la época navideña, los domingos de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

