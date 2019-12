Nuevo secretario de Asuntos Públicos ignora las críticas de Rivera Schatz

El recién nombrado secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, José Sánchez Acosta, no vislumbra que las críticas de las que ha sido objeto de parte del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, obstaculicen de alguna manera su gestión como asesor de la gobernadora Wanda Vázquez.

“Yo espero que no. A mí no me afecta porque yo vengo a hacer un trabajo. Espero contar con el consejo, ayuda e intercambio con todos, aun los que en este momento resienten mi llegada. Me interesa que podamos trabajar todos juntos”, enfatizó Sánchez Acosta, quien considera que es “natural” que en su anterior rol como analista político radial haya podido “herir sensibilidades”.

Asimismo, Sánchez Acosta, quien en 2016 apoyó a Pedro Pierluisi en el proceso primarista en el que cayó derrotado ante Ricardo Rosselló, y más adelante trabajó con el independiente Manuel Cidre en su búsqueda de la gobernación, rechazó que sea un “detractor” del Partido Nuevo Progresista (PNP), término que utilizó Rivera Schatz.

“He sido una persona que ha ejercido el derecho a la libre expresión y en ese sentido he criticado al PNP, como he criticado al Partido Independentista Puertorriqueño, al Partido Popular Democrático, a personas y gestiones (particulares). Esa palabra detractor es muy sofisticada para mi vocabulario”, dijo el abogado de profesión.

Sánchez Acosta puntualizó que, al momento de discutir su nombramiento con Vázquez, no auscultó si la mandataria aspirará políticamente en 2020.

“No tengo idea de cuál es su inclinación. Sé que lo está ponderando con mucha seriedad”, dijo Sánchez Acosta.