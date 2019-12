Finlandia tendrá a la primera ministra más joven del mundo

Tras la caída del primer ministro de Finlandia, Antti Rinne, quien solo pudo gobernar por seis meses, el país tiene a su nueva líder, Sanna Marin, quien se convierte en la primera ministra más joven del mundo.

Marin, una joven de 34 años quien es la vicepresidenta del Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP), se impuso con 32 votos frente a 29 del portavoz del SDP quien era su único rival en la elección del comité socialdemócrata llevada a cabo este fin de semana en Helsinki.

"Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado", dijo Marin a la prensa del país.

Antes de ser elegida, Marin, fungía como ministra de Transporte y Comunicaciones.

El puesto de Marin debe ser refrendado la semana próxima por el Parlamento finlandés. Según reportes de la prensa local el mismo debe ser aceptado ya que el partido gobernante cuenta con la mayoría de escaños.