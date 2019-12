Pierluisi: “Me ofende escuchar que no es prioridad la igualdad”

Mientras la gobernadora Wanda Vázquez mantiene al país en vilo con respecto a sus posibles aspiraciones políticas, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi radicó hoy de manera oficial su candidatura a la gobernación, rodeado de diversas figuras del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante la actividad, celebrada en un salón del Centro de Convenciones de Miramar, también fue certificada como candidata Jenniffer González, quien en las elecciones de 2020 buscará la reelección a la comisaría residente en Washington.

En su mensaje, Pierluisi pareció referirse a expresiones de Vázquez, su posible rival primarista, realizadas cuando accedió a la gobernación en agosto, a los efectos de que la búsqueda de la estadidad no sería la prioridad de su administración.

“Me ofende como estadista escuchar que no es prioridad lograr la igualdad de derechos como ciudadanos americanos que somos. Que nadie me diga, porque me ofende como penepé, que alguien diga que no es prioridad que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la gran nación americana. Por esas y muchas razones hoy comienza esta campaña. Hoy nos tiramos a la calle Jenniffer González y yo y vamos a ganar las elecciones y le vamos a decir que sí a la estadidad”, exclamó Pierluisi, minutos antes de que el secretario general del PNP, Rafael “June” Rivera, anunciara la certificación de ambos precandidatos.

Al concluir la actividad, Pierluisi indicó a preguntas de la prensa que ese fragmento de su mensaje “estuvo dirigido a todos los que quieren un cambio en el estatus, a todos los que quieren la igualdad de derechos”.

Asimismo, el ahora precandidato descartó que estuviera enfocado en una posible contienda primarista con Vázquez.

“Estoy enfocado en mi propia agenda. Enfocado en llegar a La Fortaleza”, subrayó Pierluisi.

Por su parte, González repasó los que considera algunos de los logros en sus primeros tres años como comisionada residente.

Entre ellos, mencionó “la asignación más grande en la historia, $42,000 millones”, en referencia a los fondos de recuperación que el Congreso ha aprobado Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María, de los cuales solo se ha desembolsado una fracción.

La funcionaria también celebró el acuerdo recientemente alcanzado en el Senado para otorgar a Puerto Rico cerca de $12,000 millones para sostener el programa de Medicaid, y señaló que es la comisionada residente que más funcionarios federales ha traído a visitar la isla.

Junto a Pierluisi y González, en la mesa ubicada en la tarima del salón del Centro de Convenciones, estuvieron sentados Rivera y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Otros líderes electos del PNP que dijeron presente en la actividad fueron los legisladores, Miguel Romero, Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Pichy” Torres Zamora y María Milagros “Tata” Charbonier, así como los alcaldes de Guaynabo, Cataño y Canóvanas, Ángel Pérez, Félix ”Cano” Delgado y Lornna Soto, respectivamente.

También se observó a Carlos Molina, ejecutivo arecibeño y presidente de la Federación de Alcaldes, organización que aprobó una cuestionada resolución en la que apoyaba a Pierluisi y González como “candidatos únicos” del PNP en la papeleta estatal.

El presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz no estuvo presente, y ha manifestado que no se pronunciará en favor de candidato alguno al menos hasta que culmine el proceso de radicación de candidaturas.