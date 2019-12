Bolsonaro evalúa no enviar a nadie a la toma de posesión de Argentina

El gobierno brasileño evalúa no enviar a ningún representante oficial a la ceremonia de toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina el martes, según confió a The Associated Press una fuente del gobierno que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar.

La decisión partiría, según la misma fuente, de un enojo del presidente Jair Bolsonaro con el nuevo mandatario argentino, acentuado por su reciente encuentro con diputados opositores, entre ellos el jefe del opositor izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, esta semana en Buenos Aires.

“En principio no irá nadie”, dijo a The Associated Press la fuente, al tiempo que adelantó que la decisión sería oficializada el lunes. La presidencia no confirmó hasta el momento la cancelación del viaje.

En los últimos meses, Fernández y Bolsonaro cruzaron fuertes críticas a través de la prensa debido a sus diferencias ideológicas.

La relación entre el brasileño y el entrante presidente argentino se tensó especialmente luego de que durante la campaña electoral Fernández viajó a Curitiba para respaldar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva cuando aún se encontraba en prisión.

Este año, mientras en Argentina se desarrollaba la campaña presidencial, Bolsonaro manifestó en varias ocasiones su deseo que Mauricio Macri fuese reelecto como presidente para evitar que el país vecino se convierta en una "nueva Venezuela".

A Bolsonaro y Fernández no los separan solamente diferencias ideológicas. El gobierno brasileño ha manifestado que quiere acelerar la apertura comercial del bloque regional Mercosur, una iniciativa que encuentra reparos en Buenos Aires.