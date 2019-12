Pierde comisión, pero se queda como legislador

Luego de reunirse con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), el representante Jorge “Georgie” Navarro aceptó entregar la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, aunque a nivel de partido no enfrentará consecuencias adicionales.

El presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, indicó que no tomará medidas disciplinarias contra Navarro, y tampoco se revaluará la certificación de la colectividad para que aspire por quinta ocasión como representante del distrito 5, que incluye partes de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

El pasado sábado trascendió un video en el que Navarro, en aparente estado de embriaguez, era empujado por un guardia de seguridad en un establecimiento de Santurce tras un intercambio verbal.

“Mientras yo sea el presidente, si con el compañero Navarro ocurre algún incidente lamentable de nuevo, yo voy a presentar la acción para que se le separe de todos los puestos”, dijo Rivera Schatz, quien argumentó que no podía actuar sobre pasados incidentes, ya que “no era el presidente” del PNP.

Por su parte, Navarro indicó que quería “agradecer al liderato del partido que estuvo aquí y escuchó mis puntos. Pedirles disculpas a ellos, al pueblo, por lo que pudo ser alguna actividad social que pudo ser agradable en un momento y luego tomó otro giro. Pero el compromiso que hice es tomar control de mi vida personal”.

A pesar de que, a lo largo de su carrera política, Navarro se ha visto involucrado en múltiples incidentes similares al de la pasada semana, aseguró que “no afectan en nada” su labor como representante.

“(Quiero) agradecer a esos que utilizaron esos momentos no agradables porque me abrieron los ojos para que esa proyección, que no es la de Georgie Navarro, la que mis constituyentes se merecen, sea reenfocada por completo”, agregó el legislador.

Navarro, quien lució lloroso por momentos, no respondió preguntas de los medios.

Al inicio de la conferencia de prensa, Rivera Schatz informó que el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez, asumiría también la presidencia de la Comisión de Gobierno que encabezaba Navarro.

No obstante, Méndez, quien participó de la reunión con Navarro, no hizo expresiones a los medios, y abandonó la sede del comité municipal del PNP en San Juan antes de que comenzara la sesión de preguntas.

En la reunión, también estuvieron presentes los alcaldes de Guaynabo y Aguas Buenas, Ángel Pérez y Javier García, así como el precandidato del PNP a la alcaldía de San Juan Miguel Romero y el secretario del partido, Rafael “June” Rivera.