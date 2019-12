Alcaldes del PNP se mantienen opuestos a una candidatura de Vázquez

Dos alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se reunieron en la tarde de hoy con la primera ejecutiva Wanda Vázquez descartaron endosarla en caso de que esta oficialice sus intenciones de aspirar a la gobernación en 2020.

Los alcaldes Toa Baja y Barranquitas, Bernardo “Betito” Márquez y Elliot Colón Blanco, respectivamente, estuvieron entre los jefes municipales que hace unas semanas firmaron la resolución, presuntamente unánime, en la que la Federación de Alcaldes manifestó su apoyo a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación de la Palma.

Por su parte, el ejecutivo municipal de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien también se reunió hoy con la gobernadora, no indicó a quién se inclinaría a apoyar si Vázquez finalmente radica una candidatura. Rivera Cruz se abstuvo de votar en la resolución de la Federación de Alcaldes.

“Yo fui uno que le di el voto a favor a la resolución que se circuló y entendí en ese momento que le di el voto a favor que lo idóneo es que no haya primarias. En aquel momento yo desconocía si la gobernadora iba a correr o no. Lo que entendía es que si no tienes primarias te concentras en lo que representa tu plan de trabajo. Dicho eso, lo que sostengo es que la democracia tiene que estar abierta”, dijo el alcalde de Toa Baja.

Por varias semanas, Vázquez ha dejado abierta la posibilidad de correr. Hoy, en conferencia de prensa, señaló que no ha tomado una decisión y que, cuando lo haga, “el pueblo será el primero en saberlo”.

Márquez indicó que se mantiene firme en su apoyo a Pierluisi, pese a sostener que Vázquez ha tenido un desempeño “excelente” como gobernadora.

“Yo pienso que ella tenía que haber establecido en su momento, ‘yo llegué aquí y quiero correr’. Y no lo hizo. Yo conozco a Pedro Pierluisi y entiendo que es un excelentre candidato para el país y para la interconexión en Washington, con la experiencia que tiene, y la combinación con (la comisionada residente) Jenniffer González hacen una dupleta idónea”, afirmó el alcalde toabajeño.

Rivera Cruz, en tanto, descartó que la gobernadora, para preservar su poder político en lo que resta de cuatrienio, se vea en la obligación de buscar la candidatura por el PNP.

“Yo he sido consistente en decir que lo mejor es que no haya primarias por razones de logística. Y si hay un candidato que tiene una serie de herramientas que lo preparan para ser candidato y no hay primarias, mejor todavía. Pero usted no le puede coartar el derecho a nadie de participar en un proceso electivo”, dijo Rivera, al afirmar que el tipo de expresiones hechas por figuras del PNP, dando a entender que Vázquez no tiene las cualidades para aspirar por la colectividad, es “parte de la dinámica” en el escenario político.

“Yo respaldo al candidato Pedro Pierluisi, pero eso no le quita los quilates que pueda tener la gobernadora. Hemos visto que todo este tiempo que ha trabajado por Puerto rico lo ha hecho por mucho ahínco y si decide aspirar está en todo su derecho”, dijo por su parte el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, quien fue electo en la primaria interna del pasado 10 de noviembre.

Además de Rivera Cruz, otros ejecutivos municipales, como los alcaldes de San Sebastián, Javier Jiménez, y Ceiba, Ángelo Cruz, han dicho públicamente que no votaron a favor de la resolución que presentó la Federación de Alcaldes el 24 de noviembre. Sin embargo, el presidente del organismo, el alcalde arecibeño, Carlos Molina, no ha divulgado el documento con los resultados de la votación.

