Llega Rise Of The Resistance a Star Wars: Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios

Los fanáticos de la saga Star Wars no tendrán que esperar más por la llegada de una de las atracciones más innovadoras y tecnológicas en la historia de los parques de Walt Disney World, luego de la apertura oficial de Star Wars: Rise Of The Resistance en Hollywood Studios en Florida.

En el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de apertura donde se presentó oficialmente la atracción donde los visitantes se convertirán en parte de la 'Resistencia' y tendrán que escapar del villano Kylo Ren y las garras de la Primera Orden.

Bob Chapek, presidente de Walt Disney Parks describió la atracción como la más ambiciosa y épica en la historia de los parques.

"Star Wars: Rise Of The Resistance establece un nuevo estándar para lo que puede ser una experiencia en un parque temático", expresó Chapek en la presentación que se llevó a cabo el miércoles en Hollywood Studios.

"Esta noche le damos la bienvenida al mundo a experimentar la galaxia de Star Wars como nunca antes, con la apertura de la atracción más ambiciosa y llena de acción que alguna vez hemos creado", añadió.

La atracción que tiene una duración de 18 minutos se divide en tres actos que tienen como protagonistas a sus visitantes. Durante este tiempo las personas que se convierten en 'prisioneros' de la Primera Orden tendrán que pasar por varias estaciones que puedes pasar caminando y posteriormente tendrán que escapar en una de las naves temáticas de la saga con la ayuda de varios miembros de la Resistencia.

Star Wars: Rise Of The Resistance cuenta con la participación especial de actores y actrices de la tercera trilogía de la saga como Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (KyloRen), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), y Domhnall Gleeson (General Hux). Además de su famoso 'androide': BB8 quien también hace acto de aparición.

Según explicó Ann Morrow Johnson, directora creativa de Walt Disney Imagineering lo más importante de la atracción son los visitantes quienes son el punto principal de la historia que se lleva a cabo en Rise Of The Resistance.

"Es una experiencia totalmente nueva, donde nuestros huéspedes pueden experimentar una batalla entre el Primer Orden y la Resistencia, pueden ser parte de la Resistencia y conocer a la general Organa, pero cuando estamos en camino somos capturados por el Primer Orden", indicó Morrow Johnson en entrevista con Metro.

"Hay mucho que ver en Rise Of The Resistance porque hay de todo, hay personajes de las películas, vas a conocer a Kylo Ren, a Rey, a Poe (Dameron), a BB8 todos están aquí pero también estás dentro de la batalla como si fueras parte de la escena de una película añadió.

Rise Of The Resistance es solo una de las atracciones que compone al planeta 'Batuu' de Star Wars Galaxy's Edge que se encuentra en Disney's Hollywood Studios en Florida.

Este terreno de 14 acres además de las atracciones, contiene restaurantes, tiendas y todo tipo de detalles que te transportan y te hacen sentir parte de los famosos filmes. Además es acompañada por la famosa nave 'Millenium Falcon' que puede ser navegada por aquellos que decidan visitar esta otra galaxia y la cual forma parte de las atracciones del parque inaugurado el pasado mes de agosto.

Del mismo modo, los visitantes pueden crear su propio lightsaber, androides o disfrutar de comida y cocteles relacionados a la saga.

La atracción estará disponible también el 17 de enero del próximo año para aquellos que decidan visitar Star Wars Galaxy's Edge en Disneyland en California.

Metro estuvo presente en la presentación de Star Wars: Rise Of The Resistance