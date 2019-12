Indagan sobre implementación de “planos modelos” para mitigar construcciones informales en P. R.

La Comisión de Desarrollo Económico y Planificación de la Cámara de Representantes realizó el miércoles, una vista pública para indagar sobre el estatus de la implementación de la iniciativa “planos modelos” por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que busca mitigar la problemática de las construcciones informales en Puerto Rico.

El presidente de la Comisión, Víctor Parés Otero y autor de la medida, explicó en comunicación escrita que la iniciativa surgió luego del paso de los huracanes Irma y María, ante el elevado número de las estructuras afectadas, tipificadas como construcciones informales. La Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) sugirió la iniciativa en el proceso para la revisión y adopción de los nuevos Códigos de Construcción, luego de un estudio de mitigación que realizó la agencia.

La licenciada Edmeé Zeidan, directora de Asuntos Legales de la OGPe, informó a la Comisión que el proyecto no ha podido ser completado, pero que ya se han trabajado tres prototipos preliminares de los planos y que están pendientes para revisión. Dijo que tienen programada una reunión con la compañía STARR II, contratada por FEMA para colaborar en el diseño de estos planos modelos.

La intención de los planos modelos es proveer alternativas, libre de costo, para familias de bajos recursos económicos para que puedan reconstruir sus viviendas cumpliendo con los estándares y códigos de construcción vigentes.

“Este proyecto es importante porque, además, atiende la problemática existente de muchas viviendas informales que no cualifican para ayudas federales. FEMA no otorga fondos o ayudas para reconstruir aquellas viviendas que no cumplen con el código de construcción, o porque están en terrenos sin los debidos permisos”, expresó el representante.

Según indicó la funcionaria de la OGPE, es el Departamento de Vivienda quien emitiría una certificación acreditando la elegibilidad de la familia o persona a los planos modelos. El mecanismo que se prevé para el acceso a los planos es a través de la página cibernética de la OGPe donde la persona elegible podrá descargar los mismos.