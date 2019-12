“Georgie” entrega comisión pero seguirá adelante como representante y candidato

Luego de reunirse con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), el representante Jorge “Georgie” Navarro aceptó entregar la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara baja, aunque a nivel de partido no enfrentará consecuencias adicionales.

El presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, indicó que no se tomarán medidas disciplinarias contra Navarro, y tampoco se reevaluará la certificación de la colectividad para que aspire por quinta ocasión como representante del distrito 5, que incluye partes de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

El pasado sábado trascendió un video en el que Navarro, en aparente estado de embriaguez, era empujado por un guardia de seguridad en un establecimiento de Santurce tras un intercambio verbal.

“Mientras yo sea el presidente, si con el compañero Navarro ocurre algún incidente lamentable de nuevo, yo voy a presentar la acción para que se le separe de todos los puestos. Para todos los cargos que tenga políticos y si tenemos que recurrir para una descalificación a alguna candidatura tendríamos que ir a un tribunal”, dijo Rivera Schatz, quien argumentó que no podía actuar sobre pasados incidentes ya que “no era el presidente” del PNP.

Rivera Schatz indicó que luego de que Navarro presentara ante el PNP la documentación necesaria para convertirse nuevamente en candidato, la ciudadanía tenía cinco días para someter comentarios. Ese periodo, según el también líder senatorial, expiró el 26 de noviembre, cuatro días antes de que saliera a la luz la grabación sobre el incidente.

“Al día de hoy, después de los cinco días y después del evento, le consulté al secretario, (del PNP, Rafael “June” Rivera) nadie tuvo una queja o planteamiento en el partido”, dijo Rivera Schatz, a pesar de que varias figuras dentro de la Palma han expresado públicamente su preocupación ante el daño que las acciones de Navarro pudieran provocar para la imagen de la colectividad.

“El pueblo de Puerto Rico tiene en las primarias la oportunidad de expresarse y, si gana las primarias, en las elecciones también”, agregó Rivera Schatz.

“Agradecido” Navarro

El representante Navarro, en tanto, indicó que quería “agradecer al liderato del partido que estuvo aquí y escuchó mis puntos. Pedirle disculpas a ellos, al pueblo, por lo que pudo ser alguna actividad social que pudo ser agradable en algún momento y luego tomó otro giro. Pero el compromiso que hice con ellos es tomar control de mi vida personal”.

A pesar de que, a lo largo de su trayectoria como legislador, Navarro se ha visto involucrado en múltiples incidentes de naturaleza similar al de la pasada semana, aseguró que ellos “no afectan en nada” su labor como representante.

“(Quiero) agradecer a esos que utilizaron esos momentos no agradables porque me abrieron los ojos para que esa proyección, que no es la de ‘Georgie’ Navarro, la que mis constituyentes se merecen sea reenfocada por completo”, agregó el legislador, que lució compungido y hasta lloroso durante la rueda de prensa, que se llevó a cabo tras la reunión del liderato PNP, en la sede el comité municipal del partido en San Juan.

Sin embargo, Navarro, quien enfrenta una querella ética en la Cámara de Representantes, no aceptó preguntas de los medios.

“Johnny” presidirá comisión

Rivera Schatz informó que el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez, asumiría también la presidencia de la Comisión de Gobierno que encabezaba Navarro.

No obstante, Méndez, quien participó de la reunión con Navarro, no hizo expresiones a los medios, y abandonó el edificio antes de que comenzaran las preguntas de la prensa.

Además de los líderes legislativos, en la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Guaynabo y Aguas Buenas, Ángel Pérez y Javier García, respectivamente, así como el precandidato del PNP a la alcaldía de San Juan Miguel Romero y el secretario del partido, Rivera.

Ambos ejecutivos municipales y Romero respaldaron la gestión de Navarro como representante del distrito 5.

“Estoy complacido por el compromiso que ha hecho el representante Navarro de no colocar al PNP en esta posición nuevamente y confiamos en que así sea. También complacido de que esta tomando las acciones junto a su familia para lidiar con cualquier situación personal”, sostuvo Romero, quien antes de la reunión que la conducta del legislador “no le hace bien al PNP, a la Cámara de Representantes o a la Asamblea Legislativa.