Perro incendia casa tras prender el microondas

Un perro que fue dejado solo en una casa incendió la cocina al prender un microondas que contenía un paquete de rollos de pan, reportó el Servicio de Bomberos del condado de Essex, Inglaterra.

El can de raza Husky habría logrado acceso al enser, que estaba colocado sobre una mesa.

Según un miembro de la Estación de Bomberos local, fue un "incidente muy raro" y explicó que los bomberos encontraron la cocina llena de humo, pero que se aseguraron de que las llamas no corrieran por el resto del hogar.

"Esto demuestra que los microondas no deben ser utilizados para guardar comida cuando no están en uso", afirmó el funcionario, quien afirmó que los "animales o niños los pueden encender más fácil de lo que piensan" e instó a que "no se corran el riesgo".

El dueño de la casa se enteró del suceso por una aplicación del celular. A través de esta, podía observar directamente el hogar por una cámara que había sido instalada.

El perro no resultó herido en el incidente.