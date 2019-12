Cierran querella al FEI contra la secretaria de la Familia

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones, junto a la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Phoebe Isales Forsythe, dieron a conocer el martes, una comunicación a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) en la que se notifica el cierre de una evaluación de una querella presentada contra Glorimar Andújar Matos, secretaria del Departamento de la Familia (DF).

La secretaria de Justicia indicó en comunicación escrita que “hoy, martes 3 de diciembre, se le envió comunicación a los miembros del Panel del Fiscal Especial Independiente indicando que de la querella presentada, no surge suficiente información que justificara la realización de una investigación preliminar contra Andújar Matos. Por dicho motivo, el asunto al que se le asignó el número de caso 2019-31-102-00005 fue cerrado sin ulterior acción por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”.

Longo Quiñones enfatizó que las comunicaciones o referidos del Departamento de Justicia al OPFEI no adjudican la comisión de delito por las personas identificadas en la comunicación ya que no son una determinación de que exista evidencia suficiente para encausar a los individuos. Dichas notificaciones meramente señalan si la Secretaria recomienda que se lleve a cabo una investigación por un Fiscal Especial Independiente (FEI). En este caso en particular, la Secretaria de Justicia no hace recomendación sobre el nombramiento de un FEI por falta de evidencia fehaciente y, según se desprende del expediente enviado al OPFEI, ni siquiera procede la realización de una investigación preliminar sobre las alegaciones en la querella.

Por otra parte, se solicitó a los miembros del PFEI la designación de un FEI en el caso número 2019-31-102-00092 relacionado a una querella presentada contra la exempleada del Departamento de Justicia, Yolimar Laureano Martínez, por supuesto conflicto de interés.

El Departamento de Justicia tiene que recurrir y solicitar el nombramiento de un FEI en aquellos casos en los que la investigación por personal de Justicia puede crear una apariencia de conflicto.

Estos anuncios, explicó Longo Quiñones, se hacen de conformidad con la política pública establecida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced de mantener a la ciudadanía informada sobre las gestiones que los funcionarios públicos ejecutan en beneficio del Pueblo de Puerto Rico.