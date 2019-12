Hombre que hizo comentarios racistas a jóvenes boricuas seguirá adelante con candidatura

Luego de informar que retiraría su candidatura, tras un incidente en el que aparece amedrentando a dos jóvenes puertorriqueños en un club de tenis por hablar en español, el republicano Martin Hyde parece haber reconsiderado su postura, al indicar en una publicación en Facebook que se mantendrá en la carrera para el cargo de comisionado de la ciudad de Sarasota, en Florida.

“Quisiera agradecer a aquellos que me han ofrecido su apoyo en las pasadas 48 horas. Un cantidad significativa me ha pedido que reconsidere mi decisión de retirar la candidatura en 2020, así que lo haré. No es que no me arrepienta de mi conducta, pero también sé cómo realmente soy y el mejor lugar para demostrarlo es públicamente”, escribió Hyde anoche en su página de la red social.

Captura de pantalla

Según uno de los jóvenes víctimas del ataque verbal, Hyde les gritó que “se fueran a cortar grama”.

De acuerdo con el Herald Tribune, Hyde aparentemente fue expulsado del Bath & Racquet Club, donde ocurrió la confrontación con los adolescentes puertorriqueños.