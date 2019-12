Habrá primarias por la alcaldía de Caguas

Habrán primarias populares por la alcaldía de Caguas.

Durante el día de hoy, Luis O. Berríos Silvestre, hijo del fenecido alcalde Ángel O. Berríos, anunció que retará al incumbente William Miranda Torres por la candidatura a la alcaldía de la ciudad criolla bajo el Partido Popular Democrático.

"Luego de una seria reflexión personal y un diálogo abierto con muchos conciudadanos he tomado la decisión a aspirar a la alcaldía de Caguas", expresó el ahora candidato a la silla municipal.

"Llevo meses visitando los diferentes sectores de vivienda y comercio, me he reunido con líderes de todos los sectores, he tocado muchas puertas y he dialogado con muchos cagüeños" sostuvo Berríos Silvestre.

Te podría interesar…

Conoce a los nueve aspirantes a la gobernación en las elecciones 2020 Con la candidatura de Juan Dalmau, son 9 quienes han oficializado su interés en La Fortaleza.

El precandidato a la alcaldía afirma que creció conociendo de cerca la política y la administración púbica a través del trabajo de su padre, quien fue alcalde por 20 años.

Por otro lado, Berríos Silvestre dijo estar convencido de poder devolver a Caguas "el orgullo criollo".

"Estoy convencido de que devolver a Caguas el progreso, el bienestar, la confianza y el orgullo criollo es posible", culminó.