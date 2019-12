Colocan árbol de Navidad en hoyo en carretera de Aguas Buenas

Un árbol de Navidad fue colocado en un hoyo en una carretera de Aguas Buenas, a modo de protesta, según varias fotos que circulan en las redes sociales.

Entre tantas formas de manifestarse, un ciudadano decidió llevar el espíritu navideño y los aires de protestas a otro nivel de invención, colocando un árbol navideño justo encima de un hoyo, frente a una residencia.

Una de las personas que compartió el acto creativo fue el periodista de CBS News David Begnaud.

“Lo repetiré: los puertorriqueños son los manifestantes más creativos. Esto está en Aguas Buenas”, escribió en su cuenta de Twitter junto a dos fotos.

I'm gonna repeat it: Puerto Ricans are the most creative protesters. https://t.co/bW0eF41JI5

— David Begnaud (@DavidBegnaud) November 30, 2019