Toys "R" Us abre nueva tienda

La juguetería Toys R Us abrió el miércoles, en Nueva Jersey, una de dos tiendas nuevas que planifican tener listas para el mes de noviembre como parte de un regreso tentativo tras declararse en bancarrota.

Justo a tiempo para la temporada navideña, Toys R Us, ahora bajo el mando de la compañía Tru Kids Brands, anunció la apertura de su nueva tienda de juguetes en el Westfield Garden State Plaza de Paramus, Nueva Jersey. Se espera que abra este mes otra en el centro comercial Galleria en Houston, Texas.

Richard Barry, un exejecutivo de Toys R Us y actual director general de la nueva compañía llamada Tru Kids Brands, anunció en el verano que habrá pronto una empresa de compras por internet y que en las próximas semanas se revelarán asociaciones y otros detalles.

Tendrán una superficie de unos 603 metros cuadrados (6,500 pies cuadrados), una fracción de lo que tenían las tiendas anteriores, de unos 2.780 metros cuadrados (30,000 pies cuadrados). Mientras, habrá luego otras tiendas con superficie de unos 920 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados).

Tru Kids Brands dijo que se ha asociado con una startup llamada b8Ta, una tienda minorista con un modelo interactivo experimental. Los fabricantes de juguetes pagarán para tener espacio en las tiendas, pero se llevarán las ganancias de las ventas.

Barry y otros ex ejecutivos de Toys R Us fundaron Tru Kids en enero y manejan actualmente las marcas Toys R Us, Babies R Us y Geoffrey.

En el extranjero Toys R Us sigue teniendo unas 800 tiendas.