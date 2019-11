Marchas a nivel mundial exigen medidas ante cambio climático

Manifestantes en varias ciudades en todo el mundo marcharon el viernes para exigir a los gobiernos medidas más enérgicas contra el cambio climático, a pocos días de que se lleve a cabo la más reciente conferencia internacional sobre el tema en Madrid.

Las movilizaciones iniciaron en Australia, donde las personas afectadas por los devastadores incendios forestales recientes se unieron a jóvenes activistas para protestar por la postura del gobierno a favor del uso de carbón.

Janet Reynolds, que se unió a una protesta en Sydney, dijo que lo perdió todo en un "infierno, en una absoluta tormenta de fuego que arrasó con mi propiedad".

"Es tan antinatural que yo empecé a investigar, a leer sobre ciencia y a explorar realmente qué está sucediendo con el cambio climático", subrayó a la televisión australiana.

Por su parte, la estudiante Daisy Jeffrey informó que había acudido con el fin de ayudar a recolectar dinero para aquellos afectados por los incendios y para exigir acciones del gobierno.

"La gente ha perdido sus hogares, la gente ha perdido la vida. Tenemos que preguntarnos: ¿Qué tan lejos tiene que llegar esto antes de que nuestro gobierno finalmente tome medidas?", cuestionó.

La activista adolescente Greta Thunberg, que navega por el Atlántico en velero para acudir a las reuniones sobre el calentamiento global, envió un mensaje de apoyo a los manifestantes.

"Se requiere de todos. Todos son bienvenidos. Únanse a nosotros", escribió en Twitter.

In September 7,5 million people around the world took to the streets. Tomorrow we’re doing it again. Everyone’s needed. Everyone’s welcome. Join us! #FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 28, 2019