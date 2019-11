Raulie concuerda con Nina Droz: "El pueblo tiene que querer el cambio"

Ahora es que los expertos en política tendrán que hacer una pausa importante: Raulie Maldonado ha reaparecido y con una reflexión similar a la de Nina Droz: "El pueblo tiene que querer el cambio".

Maldonado hizo una publicación en Facebook pensando a fondo el impacto del verano 2019 y concluyó que la lucha se enfrió de tal manera que las aguas han vuelto a encontrar su cauce.

"Jamás pensé coincidir con Nina Droz. Si la gente quiere cambio, pues hay que tener cojones para hacerlo. Yo traté de que otra gente denunciara, pero no tuvieron los cojones", dijo.

Y es que Raulie dice estar decepcionado de Puerto Rico, pues pensaba que el verano del 2019 iba a producir cambios.

"Cuando se metieron con mi familia solo me tomó un segundo reaccionar. Puerto Rico pudiera ser un paraíso para su gente, no es complicado. El pueblo tiene que quererlo y ser firme en querer el cambio", añadió.

Ayer Nina Droz sostuvo que no veía la existencia de la llamada generación del 'yo no me quito' y cuestionó la lucha contra los que aplastan diariamente al país.