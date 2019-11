PNP rechaza candidatura de Abel Nazario para el 2020

El comité evaluador de candidaturas del Partido Nuevo Progresista se comunicó con el senado Abel Nazario rechazando su candidatura para las próximas elecciones.

La información fue confirmada en un mensaje publicado por el legislador, quien ha sido arrestado por las autoridades federales en dos ocasiones este cuatrienio .

Nazario, indicó que no estará entrando en una batalla legal con la colectividad. Anteriormente había expresado que de ser rechazado en el PNP, como candidato para el 2020, estaría aspirando al Senado de manera independiente.

Sin embargo, aunque asegura que no comenzará un proceso legal, Nazario cataloga la decisión como un atropello por no dejarlo aspirar de manera legítima.

“Hoy me niegan la oportunidad de aspirar legítimamente, yo sé lo que es por que a muchos defendí en mis 23 años en el directorio del partido cuando se les atropellaba y por exclusivos intereses se les negaba, fui su voz con orgullo”, comentó el acusado.

El también ex alcalde de Yauco, agradeciendo a Ricardo Rosselló por las oportunidades que tuvo bajo su presidencia, recordó en su escrito los años que le ha dedicado al PNP y las diferentes posiciones que pudo ejercer.

“Dediqué 35 años ininterrumpidos de trabajo arduo y de respeto a la base política. A todos mis amigos que me permitieron ser presidente estatal de la juventud, alcalde de Yauco, senador, vicepresidente del partido y al compañero Ricardo Rosselló que me permitió ser su sub secretario general por 2 años, gracias por ese enorme privilegio”, escribió.

