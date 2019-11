Movimiento Victoria Ciudadana inicia proceso de organización en San Juan

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) llevó a cabo ayer, martes, su primera asamblea comunitaria en el municipio de San Juan, en la cual se seleccionó al líder comunitario Joselo Correa Villegas como aspirante a legislador municipal por la zona número 14, que comprende los sectores del barrio Caimito ubicados en la región sur de la ciudad capital.

“Hoy damos nuestro primer paso en dirección a la verdadera representación de Caimito. Soy orgullosamente nacido y criado en este sector de San Juan y mi aspiración es representar en la legislatura municipal a la gente que he servido a lo largo de mi vida. Me honra que me hayan seleccionado en la noche de hoy para continuar sirviéndoles desde ese nuevo escenario”, manifestó Joselo a través de declaraciones escritas.

Joselo Correa Villegas tiene 30 años de edad y preside el colectivo “Caimito Echa Pa’lante”, el cual tuvo su génesis tras el paso del huracán María y es coordinador del Mercado Agrícola de Caimito. Desde temprana edad se vio involucrado en proyectos de baile para niños y jóvenes en su comunidad, lo cual le permitió conocer de cerca las necesidades y aspiraciones de la gente de Caimito.

“Mi compromiso con Caimito no comenzó hoy, sino desde temprano en mi juventud. Quiero continuar ofreciendo mi juventud y mis capacidades al servicio de nuestras comunidades pero, esta vez desde la legislatura municipal de San Juan. Necesitamos llevar nuestras luchas con combatividad y eficiencia al los lugares donde se toman las decisiones que realmente nos afectan. Ese será mi proyecto me lo tomaré bien en serio”, abundó el joven.

La asamblea llevada a cabo en el Centro Cultural de Caimito, contó con la participación de Manuel Natal quien, como aspirante a la candidatura de alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, invitó a los electores de la capital a darse cita durante el proceso de asambleas comunitarias en las que se seleccionarán los aspirantes a la legislatura municipal de la San Juan bajo la insignia de la “V”: “Para lograr el cambio que tanto añoramos, será necesario que quienes estemos en puestos electivos seamos valientes y estemos dispuestos a ceder el poder a la gente que nos eligió. Para llegar al poder y ser exitosos y exitosas en nuestra administración municipal, tenemos que contar con comunidades organizadas. Este proceso comienza con las asambleas comunitarias para escoger portavoces ante la legislatura municipal y continúa definiendo los problemas y necesidades de cada comunidad ”, estableció Correa Villegas.

Video recomendado: