Eddie Charbonier se quita de la carrera a la alcaldía de San Juan

El representante del Distrito 1 de San Juan, Eddie Charbonier Chinea, aseguró esta mañana en una entrevista radial que no aspirará a la alcaldía de San Juan para las primarias de verano próximo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), dejando así solo al senador Miguel Romero.

"Estuve visitando los cinco precintos de la ciudad y entiendo claramente que en este momento histórico lo que es más correcto es mantenerme en el Precinto 1 [y] ayudar al PNP a poder recuperar la alcaldía de San Juan y ganar muchos más votos", sostuvo Charbonier en WKAQ 580am.

El legislador de la capital no indicó si apoya a Romero o algún otro candidato que decida presentar su candidatura antes que culmine el año. "Bueno, me reuniré con el senador Miguel Romero. En este momento no estoy apoyando a nadie porque tengo que esperar los candidatos hasta el 31 de diciembre".

El estadista tampoco descartó en un futuro aspirar a la silla capitalina. "En un momento más adelante en el futuro no descarto serlo, pero en estos cuatro años me quedaré en el Precinto 1 y serán los electores con el favor de ellos y la gente que esté cuatro años".

