90 estudiantes arrestados por ICE en universidad falsa

Cerca de 90 estudiantes extranjeros inscritos en una universidad falsa creada por el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido arrestados en meses recientes.

La Universidad de Farmington, en Farmington Hills, Michigan, fue creada por ICE en 2016 con la intención de detectar fraudes con las visas estudiantiles.

Los acusados habían llegado a Estados Unidos con visas estudiantiles pero, luego de que se revelara que la institución era falsa y de que esta cerrara oficialmente en enero, perdieron su estatus legal migratorio.

De los 250 estudiantes que han sido arrestados en total, a "cerca de 80% se les concedió la salida voluntaria y salieron de Estados Unidos" explicó un oficial de la agencia al portal Detroit Free Press.

Del 20% restante, la mitad recibió órdenes de deportación o salida, mientras que el otro 10% habría radicado un remedio judicial o estaría disputando la orden, sostuvo el oficial.

En el mes de marzo, ICE había anunciado el arresto de 161 estudiantes, cantidad que aumentó con los arrestos actuales.

Por otro lado, abogados de los estudiantes afirmaron que la agencia 'tendió una trampa injusta' ya que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense había publicado en su página a la Universidad como verdadera. Además, una agencia de acreditación que trabajaba con el gobierno también mostraba la universidad como legítima.

"[El gobierno] entrampó a las personas vulnerables que solamente querían mantener su estatus legal migratorio" sostuvo Rahul Reddy, un abogado de Texas que ha representado o aconsejado a algunos de los estudiantes.

La falsa universidad habría tenido unos costos de $12,000 dólares anuales por estudiante en promedio, dinero que la institución cobró y que no ha podido ser reclamado por los acusados.

La mayoría de los 600 estudiantes que se matricularon lo hicieron a través de un programa llamado "Capacitación Práctica Curricular" (CPT, por sus siglas en inglés) que permitiría trabajar a los estudiantes visados. Este programa combina ciertas clases con trabajo en compañías.

No obstante, representantes de ICE y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que los estudiantes debían haber sabido que la universidad no era real porque no tenía clases en un lugar físico.

"Su verdadera intención no pudo ser más clara. Mientras 'matriculados' en la Universidad, el cien por ciento de los estudiantes extranjeros no pasó ni un segundo en un salón de clases. " argumentó el Fiscal de Estados Unidos Brandon Helms, quien también acotó que si la voluntad de los acusados hubiese sido obtener una educación, la Universidad "no hubiese atraído a nadie porque no tenía maestros, clases o servicios educativos".

Sin embargo, el abogado Reddy aseveró que, en ciertos casos, estudiantes que se transfirieron de la Universidad luego de darse cuenta de que no habían clases en campus también fueron arrestados.

La mayoría de los arrestados han sido enviados de vuelta a India, su país natal.