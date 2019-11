Wanda Vázquez precisa si apoya a Pedro Pierluisi como candidato

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no fue categórica el martes en cuanto a si le daría su respaldo a Pedro Pierluisi Urrutia como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación.

A preguntas de la prensa sobre si, de no aspirar a la gobernación, apoyaría al excomisionado Pierluisi como candidato del PNP a la gobernación, la Gobernadora hizo hincapié el martes en su decisión de no involucrarse en asuntos político partidistas con ningún candidato.

"El pueblo progresista y el pueblo de Puerto Rico tendrán la oportunidad de escoger sus candidatos y creo que debemos dejarlo al análisis de cada cual para evaluar sus candidatos”, dijo Vázquez Garced a la prensa.

No obstante, la primera mandataria aclaró que su respuesta no significa que no le apoyaría. “No es que no lo vaya a apoyar, no me citen mal. Conozco al licenciado Pierluisi, trabajamos juntos. Lo que yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico es que tengo que cumplir primero que nada, con el compromiso que hice y verdaderamente no he pensado nada más”, aseveró.

Vea también: Encuesta retrata el sentir del puertorriqueño después del verano del 19

Vázquez Garced rechazó que haya solicitado a los jefes de agencia apoyo para su todavía no definida aspiración.

“Cualquier persona que haga algún tipo de alusión que, de mi parte, o alguna persona de mi equipo de trabajo, que de alguna manera haya hecho expresiones para averiguar cuáles son las afiliaciones políticas o a quienes van a apoyar, es totalmente falso y está totalmente desautorizado por mi”, dijo Vázquez Garced.

Según una encuesta publicada por Metro, Pedro Pierluisi le ganaría a la Gobernadora en una elección

“Yo no estoy trabajando pensando en que voy a lograr resultados para una encuesta, yo estoy trabajando para lograr resultados para el pueblo de Puerto Rico. Las opiniones contrario a esas, hemos visto cuando sentimos al pueblo, cuando vamos a un sitio y yo estoy agradecida de la opinión del pueblo de Puerto Rico con respecto a la gestión que estamos haciendo”, concluyó.

Las expresiones de la gobernadora se dieron luego de la inspección de los mega generadores que se instalaron en la central de Palo Seco en Toa Baja.

Te podría interesar:

Asociación de navieros solicita a Wanda Vázquez atender cancelación de cruceros En la mañana de hoy el Gobierno de Puerto Rico confirmó la información de los cerca 90 viajes con destino a Puerto Rico que fueron cancelados.

Te recomendamos este video: