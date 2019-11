Vázquez dice que no le hace caso a las encuestas

La gobernadora Wanda Vázquez minimizó el hecho de que, entre los seguidores del Partido Nuevo Progresista (PNP), una potencial candidatura a la gobernación de su figura queda más de 30 puntos porcentuales por detrás de la del ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

“Las encuestas son como todo. Eso depende de las personas que sean entrevistadas y los motivos por los cuales se realizan. Yo he dicho siempre yo no vine aquí buscando los resultados de una encuesta. No vine aquí a tomar determinaciones pensando en que agrade a una encuesta. Vine aquí a dar resultados a los problemas que tiene Puerto Rico. Opiniones contrarias a esa hemos visto quizás muchas otras, sentimos el pueblo cuando vamos a los sitios. Yo estoy agradecida de la opinión del pueblo de Puerto Rico con relación a la gestión que estamos haciendo”, manifestó Vázquez esta mañana en conferencia de prensa.

En una encuesta comisionada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Open Society Policy Center, Vázquez es favorecida por poco más del 16% de las personas que se identificaron como simpatizantes del PNP. Pierluisi, en tanto, domina los resultados, al contar con el favor del 52% de los entrevistados, mientras la comisionada residente Jenniffer González obtuvo el 22%.

La encuesta, que fue publicada en este diario, se realizó antes de que González anunciara que buscaría la reelección.

“El pueblo es el que va a decidir al final del camino quiénes van a ser sus candidatos. Yo estoy concentrada en el cambio de gobierno, en cumplir con las necesidades de Puerto Rico. Verdaderamente no estoy pensando, ni dependo, busco o me da ansiedad el resultado de las encuestas”, indicó Vázquez.

“Mi expresión en el día de ayer respondía a eso mismo. Que la democracia no le debe cerrar las puertas a nadie y que yo estoy concentrada en el trabajo que estoy haciendo. No tengo nada de eso en mente”, reiteró la primera ejecutiva, quien llegó a La Fortaleza en agosto, luego de que el Tribunal Supremo determinara que Pierluisi, precisamente, no podía convertirse el sustituto de Ricardo Rosselló al no haber sido confirmado como secretario de Estado.

Vázquez, en un inicio, aseguró que se limitaría a completar el término como gobernadora, pero en pasadas semanas no ha sido categórica en descartar una potencial aspiración.

El periodo de radicación de candidaturas se extiende del 1 al 30 de diciembre.