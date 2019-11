Loíza se afectaría si se cancelan cruceros para Puerto Rico en en el 2020

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes se expresó ante la cancelación en masa de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros de los muelles de San Juan para la temporada 2020-2021.

"Desde el pasado mes de septiembre se ha hecho una llamada de alerta de la industria turística por la mala decisión de privatizar las operaciones en los muelles de San Juan y Ponce por medio de una alianza público privada, lo que aumentaría los costos para la industria turística. Nosotros en Loíza estamos comenzando a levantar una estrategia de desarrollo turístico por medio de las visitas de turistas de cruceros, que en las pocas horas que están en la Isla pueden visitar nuestros atractivos turísticos y gastronómicos", manifestó la alcaldesa a través de declaraciones escritas.

Confirman cancelación de cruceros para Puerto Rico Sin embargo, niegan que se deba al acuerdo de privatización de los muelles en San Juan

Informes de prensa indican que empresas importantes como Carnival aún no se han expresado, pero especialistas de la industria turística como Daphne Barbeito, han expresado que lo que el efecto de las cancelaciones puede llegar a los 500 mil pasajeros.

"Ya se ha calculado que el daño a la economía puede sobrepasar los $100 millones de dólares en todo Puerto Rico. Yo me uno al llamado del representante Ángel Matos García y de la industria turística a reconsiderar esta privatización”, añadió Nazario Fuentes.

En entrevista radial esta mañana, tanto el legislador como la empresaria Barbeito aseguraron que desde el pasado viernes se comenzaron a cancelar decenas de visitas y salidas de barcos cruceros desde Puerto Rico, realidad que afectaría miles de empleos directos e indirectos en todo Puerto Rico. "En el caso particular de nosotros en Loíza, hemos logrado que transportistas privados y personal de los cruceros visiten atracciones como nuestro Parque Histórico Cueva María de la Cruz, la galería y taller de arte de Samuel Lind, el Batey Hermanos Ayala y el centro histórico de Loíza, entre otros y la cancelación de cruceros nos afectará gravemente", argumentó la alcaldesa.

Según reporta la prensa, la lista de cancelaciones la encabeza la empresa de cruceros Royal Caribean con unas 90 visitas canceladas, esto representa unas 360 mil personas menos y un impacto de unos $44 millones a la economía de Puerto Rico. Otros cruceros que anuncian la cancelación de visitas a la isla son el Allure of the Seas y Symphony o the Seas, ambos con capacidad de sobre 6 mil pasajeros.