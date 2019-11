Gobierno asegura que aún están en negociaciones sobre puertos

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés, el director ejecutivo interino de la Autoridad de los Puertos, José Roa, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, emitieron hoy una declaración conjunta en la que aseguran que las negociaciones para privatizar el puerto de San Juan siguen en pie.

“El Gobierno de Puerto Rico, mediante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (Autoridad de P3) ha llevado a cabo un proceso transparente e íntegro en la evaluación de la futura concesión para los muelles de cruceros en la Bahía de San Juan. El norte ha sido adelantar los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, conseguir una inversión multimillonaria para reparar, mejorar y expandir los muelles y terminales de cruceros, mejorar las operaciones y la experiencia del turista que atraca en nuestros terminales, y continuar expandiendo la economía del turismo en Puerto Rico”, indicó Fermín Fontanés, Director Ejecutivo de la Autoridad de P3.

Fontanés añadió: “El proceso de evaluación y selección de las Alianzas es uno establecido por ley desde el 2009, con criterios específicos y salvaguardas de pulcritud y transparencia, así como confidencialidad mientras el proceso está en curso precisamente para evitar colusión, influencias indebidas y manipulación del proceso. A la fecha, dicho proceso se ha seguido conforme a la Ley 29-2009 pero no ha concluido, por lo cual no hay un contrato adjudicado. Por ello, cualquier información que terceros brinden a los medios o en las redes es especulativa y puede ir dirigida a manipular el proceso, ya que de otro modo no lo han logrado. En ese sentido el Gobierno exhorta a tomar con cautela los rumores sobre esta y otras Alianzas. Información oficial y fidedigna solo la puede ofrecer la Autoridad de P3 o la Autoridad de los Puertos como titular de los activos objeto de la transacción”.

“Conforme informado a los medios locales, anticipamos dicho proceso de adjudicación del contrato concluya en o antes de que culmine el año 2019, fecha en la que se anunciaría el proponente seleccionado”, concluyó Fontanés.

Sobre la reciente información que circuló en las redes sociales, la APPR, por medio del Director Ejecutivo interino, José Roa, manifestó: “La APPR recibió comunicación sobre la intención de Royal Caribbean de cancelar algunos de los viajes de esta línea a partir de julio de 2020. Royal Caribbean y la APPR mantienen ciertas relaciones contractuales que establecen el marco para los procesos de cancelación, los beneficios que el Gobierno de Puerto Rico brinda a Royal Caribbean, el volumen mínimo que Royal Caribbean se comprometió a traer a Puerto Rico a cambio de tales beneficios, entre otros. A base de esta notificación se estará enviando una comunicación para indagar la razón en cuanto a las cancelaciones.”

“Por otro lado, es de conocimiento general que la infraestructura de los muelles en Puerto Rico está muy comprometida y que la situación fiscal de la Autoridad de los Puertos no permite la inversión requerida para solucionar este reto. Por esa razón nos hemos movido hacia buscar inversión privada que pueda realizar estas mejoras y que sin duda redundarán en un beneficio para el turismo en Puerto Rico al atraer nuevas líneas de cruceros que hasta el momento no han considerado a la Isla o no han podido llegar por falta de espacio en los muelles”, abundó Fontanés.

Por su parte la Compañía de Turismo (CTPR), responsable de la gestión comercial con las líneas, ha fungido como facilitador del crecimiento de la industria de cruceros en Puerto Rico y ha participado y fomentado varios encuentros con las líneas de cruceros, a través de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés), dónde tanto APPR como la Autoridad de P3 han podido contestar dudas e interrogantes a la FCCA y a sus miembros sobre los planes futuros, las metas de la alianza y sus procesos. A su vez, la gestión comercial en manos de la CTPR ha continuado rindiendo frutos. La Directora de la CTPR, Carla Campos, confirmó que “los indicadores de desempeño demuestran que Puerto Rico continúa siendo un importante y rentable destino de cruceros. El Gobierno busca ampliar nuestros ofrecimientos y mejorar aún más nuestro atractivo como destino, en beneficio de Puerto Rico y de todos los participantes de la industria, incluyendo las líneas de cruceros”.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced manifestó que: “El Gobierno siempre ha tenido las puertas abiertas para escuchar las sugerencias de toda la industria. Ese continúa siendo mi mandato. Nos sorprende la notificación sin razón alguna y con un contrato vigente. Sin embargo, con relación a la Alianza de los muelles de cruceros, se tiene que salvaguardar la integridad de los procesos conforme la Ley 29-2009. No obstante, estamos confiados en el peso de la relación histórica de la industria de cruceros con Puerto Rico y en que nuestros objetivos son compatibles, que podemos remar juntos hacia un crecimiento beneficioso para todas las partes y continuaremos colaborando y trabajando incansablemente en pro de los mejores intereses de Puerto Rico”.

Debido a que se está en medio de negociaciones, no se emitirán expresiones adicionales para no afectar los procesos.