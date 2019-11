Reciben a Carrión III con gritos de "¡Fuera!" en feria de arte

Varios de los visitantes de la Feria Internacional de Arte MECA (Mercado Caribeño) recibieron hoy al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, con gritos de "¡Fuera, fuera!".

El suceso ocurrió hoy en la Feria, que se lleva a cabo en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, en La Puntilla del Viejo San Juan.

En un corto video publicado en la red social Twitter, se aprecia a Carrión III observando algunas obras presentadas en el festival mientras que detrás de él, al menos un par de personas le gritaban una y otra vez.

Carrión III permaneció mirando las obras junto a su acompañante, ignorando los gritos de quienes se manifestaban.

Esta no es la primera vez en la que el presidente de la JCF es objeto de algún tipo de protestas. Anteriormente, Carrión III ha sido increpado en un sinnúmero de ocasiones tanto en Estados Unidos como en la isla e incluso su casa ha servido de escenario para múltiples protestas.

Today Jose Carrión the infamous President of the @FOMBPR visited the MECA art show in San Juan #PuertoRico and was met by “Para Afuera” (Get Out) chants by those attending. Anyone that profits from the suffering of our people is not welcome. #promesaispobreza pic.twitter.com/SglLUkiiMJ

— Julio E. (@jlopezvarona) November 24, 2019