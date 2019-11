Llevan rata gigante a La Fortaleza

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de construcción llegaron hoy hasta La Fortaleza para reclamar que se honre el aumento al salario básico a $15 por hora que había anunciado Ricardo Rosselló mediante orden ejecutiva.

A la protesta llegaron con una rata gigante inflable que ocupaba parte de la entrada a la Calle Fortaleza, mientras entonaron consignas como “esta rata que está aquí es para Wanda que está allí”.

El director de Organización y Asuntos Políticos de la Unión Internacional de Obreros de Norteamérica (LIUNA, siglas en inglés), Edison Severino, detalló que las acciones continuarán en busca de que se le honre el aumento prometido a las y los empleados. “Queremos recalcar que se sepa que esto es solo el principio”, detalló.

Explicó que llegaron hoy hasta La Fortaleza porque hay un grupo de siete trabajadores de una compañía de construcción y pintura que realizan trabajos en la Universidad de Puerto Rico en Cayey a quienes señaló que “no se les está pagando los $15 la hora”.

Detalló que en Puerto Rico el aumento no se ha honrado en la mayoría de los trabajos. “Más del 98 % de los trabajos que deberían estar a $15 no lo están ya que el gobierno en complicidad con los contratistas han dado un montón de exenciones, han buscado todas las excusas para no pagarle a los trabajadores el dinero que se les prometió”, manifestó Severino.

Mira las fotos: